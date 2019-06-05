США обещают 5 млн долларов любому, кто «сдаст» КНДР

Вашингтон, 5 июня. Власти США готовы заплатить до 5 млн долларов за любую информацию, которая поможет выявить нарушение санкций, введенных против Северной Кореи. Соответствующее объявление появилось на сайте «Вознаграждение за справедливость» (RFJ), где в основном фигурируют разыскиваемые по всему миру террористы.

«Департамент специально уполномочен предложить вознаграждения в размере до 5 млн долларов за информацию о нарушении финансовых механизмов, описанных в разделах 104 (a) и 104 (b) акта 2016 года о введении санкций против КНДР», — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон интересуют сведения о передаче КНДР угля, нефти или нефтепродуктов, о гражданах Северной Кореи, которые работают за рубежом и приносят доход своей стране, о людях или компаниях, торгующих с Пхеньяном, о предметах роскоши, направляемых в страну, а также о продаже или отгрузке северокорейского оружия.

Кроме того, вознаграждение может быть выплачено за информацию о людях, которые совершают кибератаки в интересах КНДР, нарушают права человека в Северной Корее, предоставляют консультационные или другие услуги республике, участвуют в контрабанде и отмывании денег, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что летом прошлого года состоялась историческая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что обе стороны остались довольны переговорами, а Трамп заявил о существенном прорыве в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, давление Штатов на Пхеньян не прекратилось. В конце концов даже Южная Корея, один из главных союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, попросила Вашингтон смягчить санкции против своего северного соседа.