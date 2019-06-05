В «Билайне» отреагировали на сообщения о росте тарифов на услуги связи

Москва, 5 июня. В «Билайне» не могут согласиться с результатами исследования, говорящими о подорожании среднего минимального пакета услуг связи. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявили в блоке по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом».

«Да, мы, конечно, знакомы с этим исследованием, — сказала официальный представитель «ВымпелКом» Лилия Галяутдинова. — Мы не совсем согласны с его результатами. Несмотря на что что повысился НДС, наряду с этим пришла вторая волна популярности безлимитных тарифов. Так, например, у нас можно купить безлимит за 99 рублей в первый месяц, поэтому мы не совсем согласны с тем, что повысилась стоимость среднего минимального пакета».

В «Билайне» внимательно следят за своей ценовой политикой и даже идут на снижение стоимости мегабайта, говорят в сотовом операторе.

«Учитывая постоянно растущий объем трафика и снижение цены мегабайта в среднем, перед нами в первую очередь стоит задача монетизации бизнеса. Объемы, которые потребляют клиенты, постоянно растут, поэтому мы, наоборот, даже снижаем цену за один мегабайт, — подчеркнула собеседница ФАН.

— Поэтому, повторюсь, со своей стороны мы не совсем согласны. Тут вопрос больше к исследователям, а не к нам. У нас на безлимитном тарифе стартовая цена — 99 рублей за первый месяц, поэтому это более чем приемлемая стоимость, например для Москвы».

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года: минимальный пакетный тариф с декабря 2018 года в среднем подорожал на 7 рублей, до 262 рублей в месяц, следует из отчета Content Review, на который ссылается «КоммерсантЪ». По мнению авторов исследования, рост стоимости связан с необходимостью компенсировать выпадающие доходы операторов в связи с отменой роуминга и увеличением НДС.