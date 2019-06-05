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Адвокат Максима Резника не явилась в суд, заседание вновь перенесли

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Адвокат Максима Резника не явилась в суд, заседание вновь перенесли

Санкт-Петербург, 5 июня. В Василеостровском районном суде в среду должно было состояться слушание по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Олега Глущенко к депутату Закса Максиму Резнику. Только если в прошлый раз не явился сам Резник, то теперь не пришла и его адвокат, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Есть версия, что даже юрист оценила перспективу этого дела и решила не тратить время и силы на защиту. Сегодняшнее заседание пришлось отложить. Самого Резника тоже не было, как не было его ранее и на предварительном слушании.

Напомним, глава строительной компании «Воин-В» Глущенко подал в суд на депутата Закса Санкт-Петербурга Резника. Причина – оскорбительные высказывания в адрес девелопера. Бизнесмен уточнял, что спокойно воспринял бы адекватную критику работы, но со стороны депутата он получил лишь череду оскорблений – «лжец», «негодяй» и «провокатор». Глущенко уверен, что эти нападки связаны связаны с желанием парламентария получить легкую и скандальную популярность.

Также ранее Глущенко говорил, что все полученные после суда от депутата Резника средства он направит на помощь людям при расселении из «хрущевок». Положение Резника усугубляет и наркоскандал, в который тот угодил после первомайского шествия. Сначала ряд вопросов вызвало его малоадекватное поведение на шествии, а потом и ряд роликов, на которых Резник курит папиросы способом, характерным для наркоманов.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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