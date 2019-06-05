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Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

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Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Киев, 5 июня. Обострение ситуации на Юго-Востоке Украины является не лучшим фоном для возобновления переговоров в минском формате, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее украинские силовики заявили, что трое военных погибли и трое получили ранения из-за обстрелов в Донбассе во вторник. Глава украинского государства выразил соболезнования семьям погибших.

«Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске», — написал президент Украины на своей странице в социальной сети Facebook.  

Встреча контактной группы по Донбассу пройдет в среду. Представлять Киев в контактной группе по Донбассу будет бывший президент Украины Леонид Кучма.

Накануне Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с высокопоставленными европейскими чиновниками. В бельгийской столице он заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных площадках, в том числе в Минске.

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Автор: Данила Копп
Источник: Facebook
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