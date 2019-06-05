Зеленский рассказал, о чем шутил с «хорошим дядей» Юнкером

Брюссель, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, по какому поводу обменивался шутками с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на встрече в Брюсселе.

Во вторник украинский лидер прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом. Зеленский в ходе поездки встретился с Юнкером, они пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза.

Во время прямого включения из Брюсселя шестого президента Украины спросили, на какие темы он шутил в общении с главой Еврокомиссии. Зеленский отказался обсуждать эту тему.

«О таком мужском, что нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча», − подчеркнул он.

Глава украинского государства также добавил, что Юнкер «такой хороший, теплый, нормальный дядя, очень умный человек, классный мужик».

«Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку», − заключил президент.

Напомним, накануне на встрече с Юнкером Зеленский пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко. На вопрос, не скучает ли Юнкер по пятому президенту Украины, глава Еврокомисии отметил, не разнимая рукопожатия: «У меня есть новый», после чего рассмеялся.

«Я лучше. Новый лучше старого», — сказал в свою очередь Зеленский по-английски.

Президент Украины на встрече также подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Шестой президент Украины, который выиграл весенние выборы, вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.