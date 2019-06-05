Скабеева прокомментировала изгнание украинского эксперта из студии «России 1»

Минск, 5 июня. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с изгнанием Всеволода Непогодина из студии ток-шоу «60 минут». Она заявила в своем Telegram-канале, что считает неуважением по отношению к Донбассу и зрителям российского телевидения слушать мнение украинского эксперта.

Скабеева объяснила, что именно произошло вчера на программе «60 минут».

«Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать —парадоксально и контрпродуктивно. Но всему есть предел! Украинский эксперт Всеволод Непогодин, очевидно, потерял связь с реальностью», — рассказала телеведущая.

Скабеева пояснила, что украинский эксперт пытался прервать прямое включение из Донецка, в котором представитель милиции ДНР рассказывал о варварском обстреле мечети в важный для всех мусульман праздник Ураза-байрам.

«Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса, снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение еще и нецензурной бранью, а после показав средний палец», — сообщила телеведущая.

Скабеева отметила что Непогодин больше не появится в студии программы «60 минут».

«Негодяям у нас точно не место», — написала телеведущая.

Также в своем сообщении Скабеева пожелала всем добра и хорошего дня и сообщила, что находится сейчас в Минске в связи с важными переговорами по ситуации в Донбассе.

Напомним, Непогодина уже не в первый раз выгоняют из телеэфира из-за скандального поведения. Так, телеведущий Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Кто против?» выдворил украинского эксперта из студии за слова о Степане Бандере и о том, что фашизм якобы являлся «альтернативой» для украинцев в годы Великой Отечественной войны.