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Гройсман обвинил «Нафтогаз» в искусственном завышении внутренних цен

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Гройсман обвинил «Нафтогаз» в искусственном завышении внутренних цен

Киев, 5 июня. Глава правительства Украины Владимир Гройсман обвинил компанию «Нафтогаз» в искусственном завышении внутренних цен на природный газ.

«В очередной раз я вижу манипуляции по повышению цен на газ», — заявил он на заседании кабинета министров.

Гройсман указал, что украинская компания утвердила цены выше рыночных на июнь и, по его словам, планирует поступить таким же образом в июле.

Премьер-министр уточнил, что кабмин в среду утвердит документ, который обяжет «Нафтогаз» уже в текущем месяце снизить цены на голубое топливо и не злоупотреблять своим монопольным положением.

Как сообщала ранее пресс-служба «Нафтогаза», компания снизила тариф на голубое топливо для жителей страны с 1 мая. Корпорация вместе с правительством разработала «новый механизм определения регулируемой цены», который позволяет сохранить или уменьшить стоимость газа для населения до уровня около 8,25 тысячи гривен (около 19, 9 тысячи рублей) за тысячу кубометров. До этого газ для населения Украины стоил на 300 гривен больше.

Стоит отметить, что повышение цен на газ было одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного кредита. По требованию МВФ власти Украины несколько раз повышали цены на голубое топливо.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: ТАСС
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