В МТС не доверяют информации о росте цен на сотовую связь

Москва, 5 июня. Компания МТС традиционно не доверяет исследованиям агентства Content Review, обнародовавшего информацию о повышении цен на сотовую связь в России в связи с отменой платы за роуминг. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.



Газета «Коммерсант» 5 июня со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства Content Review сообщила о том, что стоимость минимального пакетного тарифа выросла на 3% за последние полгода. Также сообщается, что повышение произошло впервые с августа 2017 года и связано, по мнению экспертов, с отменой внутрисетевого роуминга и повышением НДС.

«Первоначальный источник этого исследования — Сергей Половников (руководитель агентства Content Review. — Прим. ФАН). Мы традиционно не комментируем творчество этого товарища», — пояснил Меркутов в интервью ФАН.

Каких-либо значимых повышений стоимости услуг компании МТС не происходило, отметил пресс-секретарь оператора.

По словам представителя МТС, использованный в опубликованном исследовании подход — «поделить все на все» — сам по себе является некорректным.

«У него [Сергея Половникова] есть огромное количество исследований, которые он делает по различным причинам, и у нас нет оснований доверять этим данным», — добавил пресс-секретарь.

По информации «Коммерсанта», средняя цена на минимальный пакет услуг мобильной связи в России выросла с 255 до 262 рублей в месяц. Повышение затронуло все регионы, однако в некоторых изменение цены оказалось минимальным. Так, в Москве минимальный пакет услуг подорожал всего на 1 рубль.

В материале также приводятся данные Росстата, свидетельствующие о более значительном росте цен на мобильную связь: по сведениям статистического ведомства, стандартный пакет услуг в стране подорожал с 270,2 до 341,1 рубля за 5 месяцев.