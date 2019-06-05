Атаки ИГ в зоне контроля SDF на северо-востоке Сирии за май участились больше чем на 60%

Курдский новостной Twitter-ресурс Rojava Information Center представил статистику относительно активности террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на подконтрольной Демократическим силам Сирии (SDF) территории за май. Выяснилось, что по сравнению с апрелем число погибших в результате деятельности боевиков и атак ИГ1 возросло примерно на 50%. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, количество жертв джихадистов увеличилось на 42%, составив 78 смертей, а число нападений террористических бандгрупп — на 61%, то есть в общей сложности было совершено 139 атак. При этом география активности «спящих ячеек» ИГИЛ1 продолжает расширяться.

New figures for May reveal:



????At least 78 deaths in at least 139 ISIS sleeper-cell attacks across NE Syria



????Deaths up 42% since April and attacks up 61%



????Attacks in previously-secure Jazirah region shoot up 162.5%



[1/7]https://t.co/B2Tfx7TQfk — Rojava Information Center (@RojavaIC) June 4, 2019

Если ранее боевики концентрировались в основном вокруг своих последних анклавов в юго-восточных районах провинций Дейр-эз-Зор и Хасака, то теперь с ними все чаще можно столкнуться вдоль всего шоссе от Аш-Шаддади, в том числе в городах Хасака, Тель-Тамер, Камышлы ближе к северной границе Сирии. Кроме того, нападения ИГИЛ за последний месяц также усилились в Ракке, Ат-Табке и Манбидже, которые были захвачены курдами и коалицией во главе с США еще в 2016-2017 годах.

В общей сложности в мае на северо-востоке САР в зоне оккупации «Демократических сил» произошло 42 вооруженных нападения или засад террористов (рост на 62% в сравнении с апрелем), 22 убийства и 6 казней на момент после захвата (рост на 33%), 69 взрывов (рост на 73%). Среди жертв исламистов, в частности, члены руководства местных племен и советов.

Безусловно, эти тревожные тенденции отражаются даже не столько на бойцах SDF и их американских покровителях, сколько на простых жителях северо-восточных провинций. Такими темпами «Исламское государство» может вскоре вернуться, и тогда люди снова окажутся под управлением террористов.

Это совсем не исключено, и вина за то, что такой прогноз становится все более вероятным, безусловно, лежит на США и курдах, которым, судя по всему, совсем не так уж и выгодна победа над терроризмом в САР, даже в собственных зонах влияния. Об этом в комментарии для ФАН сказал публицист, востоковед Андрей Онтиков.

«Сохранение отрядов ИГ там для американцев — это повод в любой момент при необходимости сослаться на все еще высокую террористическую угрозу, что якобы оправдывает присутствие войск Соединенных Штатов в арабской республике. Курдам их пребывание в Сирии тоже очень важно, потому, возможно, они параллельно ведут свою подковерную игру. Можно вспомнить, что когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы, главари SDF отмечали, что они будут вынуждены в таком случае отпустить пленных боевиков ИГИЛ из-за невозможности содержать их в тюрьмах», — подчеркнул эксперт.

Таким способом Вашингтон и «Демократические силы» подыгрывают друг другу для удовлетворения собственных интересов. Вполне возможно, что они сообща регулируют «популяцию» террористов за счет нескольких тысяч арестованных членов ИГ.

«Учитывая нынешнюю статистику, я не исключаю, что кого-то из радикалов могут добровольно отпускать на волю с тем, чтобы как раз сформировать нужную статистику, увеличить количество атак и так далее. То есть и Штаты, и SDF фактически заинтересованы в сохранении «Исламского государства» как за Евфратом, так и во всей арабской республике в целом», — считает наш собеседник.

Кроме того, поддержание активности ИГИЛ и других вооруженных исламистских группировок способствует замедлению налаживая мирной жизни в Сирии, к чему тоже настойчиво стремятся американцы.

«США при поддержке своих союзников делают практически максимум для того, чтобы сирийский конфликт продолжался, чтобы переход от непосредственных боевых действий к полноценному политическому урегулированию не был осуществлен. Им, напротив, важно сохранять состояние нестабильности в САР. Соответственно, потакать в той или иной мере разрушительной деятельности джихадистов выгодно в первую очередь, бесспорно, Соединенным Штатам», — резюмировал Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.