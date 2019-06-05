В Петербурге волонтеры организовали сбор подписей в поддержку Беглова. ФАН-ТВ

Пункты сбора подписей в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова организованы в Северной столице. Они заработали с 4 июня. Восемь точек действуют в Центральном и Адмиралтейском районах, на станциях метро: «Площадь Восстания», «Сенная площадь», «Балтийская» и другие, а также в торговых центрах.

Волонтеры раздают информационные листовки и предлагают оставить свою подпись в поддержку кандидата. Всего врио губернатора надо собрать 76 000 подписей. Собрано уже больше семи тысяч. По словам волонтеров, активно откликается и молодежь, и люди старшего поколения. Уже в ближайшее время количество пунктов сбора подписей увеличится.

«За этот короткий период я слежу за работой Беглова, мне нравится то, что он делает, мне кажется, он идет в верном направлении. И, мне кажется, такой губернатор будет достойно защищать интересы Петербурга», — поделился с ФАН петербуржец Дмитрий Самура.