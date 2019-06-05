Садальский опасается за карьеру Познера после интервью с Галкиным

Москва, 5 июня. Российский актер Станислав Садальский резко высказался по поводу программы журналиста Владимира Познера, гостем которой стал юморист Максим Галкин. Своим мнением о беседе он поделился в социальной сети Instagram.

Садальский посвятил интервью Галкина Познеру два поста. В первой публикации он сообщил, что с трудом посмотрел передачу и сделал это зря.

«Кроме самолюбования профессионально непригодного (Галкина) и желания получить звание, ничего не нового не увидел», — пожаловался 67-летний артист.

Он добавил, что ему жаль Познера, которому приходится вести беседу с «горе-ведущим», напрашивающимися на интервью через генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Во второй публикации Садальский уже поделился мнением о самом разговоре. По его словам, интервью «оставляет удручающее впечатление».

«Познер вяло задает дежурные вопросы раздувающемуся от самолюбования Галкину и временами кажется, что на экране отнюдь не признанный мастер своего дела, а сельский корреспондент на пенсии, который берет интервью у юбиляра-гармониста», — раскритиковал Садальский Познера за беседу с Галкиным.

Актер опасается, что «провальное интервью может действительно стоить мэтру российской журналистики его карьеры».