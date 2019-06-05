Австралийские ученые предсказали скорую гибель человечества

Лондон, 5 июня. Наша цивилизация может оказаться под угрозой своего существования, заявили эксперты Австралийского центра по изучению климатических изменений. Согласно данным исследования, через 30 лет человечество ждет «точка невозврата».

Главным автором доклада выступил экс-министр обороны Австралии, ныне активный защитник природы Крис Барри. По его словам, при сохранении нынешней тенденции глобального потепления, температура на планете к 2050 году повысится на 3 градуса. Это неминуемо окажет разрушительное действие на главные экосистемы планеты, включая ледники в Арктике, тропические леса Амазонии и коралловые рифы, передает канал «360».

«Мировые экосистемы достигнут к середине столетия «точки невозврата», когда перспектива практически непригодной для жизни планеты приведет к распаду наций и международного порядка», - утверждается в исследовании.

Единственным способом избежать рисков, связанных с негативным сценарием глобального потепления, ученые называют всеобщую мобилизацию, схожую по сценарию с той, что происходила во время Второй мировой войны. Однако сегодня особое внимание следует уделить срочному созданию промышленных производств с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу, подчеркивают эксперты.

В противном случае, человечество ждет масштабная засуха, так как количество осадков резко сократится, а вечная мерзлота исчезнет за счет таяния ледников.

Больше половины населения планеты окажутся в климатических условиях, которые человеческий организм не в состоянии выдержать. За исчезновением экосистем последуют техногенные катастрофы, эпидемии и войны за ресурсы. Все это приведет к тому, что более миллиарда человек будут вынуждены мигрировать, а еще два миллиарда будут испытывать сильную нехватку пригодной для питья воды.