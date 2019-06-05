Сирия новости 5 июня 12.30: курды задержали 23 человека в Ракке, бывший боевик ИГ* вступил в ССА в Алеппо

Сирия, 5 июня. Бывший террорист ИГ1 действует в рядах протурецких бандгрупп на северо-востоке Алеппо. Курды продолжают массовые аресты в Ракке и близлежащих поселениях. «Ахрар Аш-Шам» понесла потери в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят боевые вылеты на юге Идлиба; нанесли урон джихадистам в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»**: приняла в свои ряды бывшего террориста ИГ в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: понесла потери в результате атаки курдов в районе Шерава в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов в занимаемых курдами районах Дейр-эз-Зора.

Курды: задержали 23 человека в провинции Ракка.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что курдские радикалы, осуществляющие вылазки в оккупированных протурецкими боевиками районах в рамках операции «Гнев оливок», совершили очередное нападение в кантоне Африн. Курды организовали засаду в районе Шерава, атаковав позиции группировки «Ахрар Аш-Шам». Подконтрольный курдам Twitter-канал (HRE_official) сообщает о том, что по меньшей мере пять джихадистов протурецкого формирования были убиты. Напомним, подпольная деятельность Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне началась после захвата кантона бандгруппами вооруженной оппозиции при поддержке ВС Турции.

Между тем военный источник в сети Twitter (@RE_N_AS) заявляет о том, что террорист «Исламского государства», отбывавший наказание в виде четырех лет лишения свободы в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо, был освобожден из тюрьмы и вступил в ряды группировки «Джебхат Аш-Шамия», выступающей на стороне «Сирийской свободной армии» (ССА). Отмечается, что об этом стало известно после того, как была обнародована видеозапись, на которой бывший член ИГ избивает ребенка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два новых взрыва прогремели на занимаемых курдами территориях в Восточном Дейр-эз-Зоре. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), первое СВУ сработало в населенном пункте Аль-Хариджия. О возможных жертвах случившегося пока не сообщается. Кроме того, детонация самодельного взрывного устройства произошла в городе Ас-Сабха, в результате чего пострадали несколько бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Предполагается, что к установке бомб имеют отношение джихадисты «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек». Как известно, подпольные группы террористической группировки все еще представляют угрозу для мирных жителей и курдских радикалов, оккупирующих территории провинции на восточном берегу реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Вблизи границы между Идлибом и Хамой продолжаются столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. По данным Twitter-канала (anasanas84), сирийские военные самолеты проводят боевые вылеты в районе города Хан-Шейхун в южной части региона, атакуя военные объекты боевиков. Также отмечаются стычки недалеко от поселения Хамират. Напомним, силы САР ведут наступление на данном направлении с целью обезопасить мирные районы, регулярно подвергавшиеся обстрелам радикалов.

Тем временем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что исламисты опубликовали сведения об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) к северу от ранее освобожденного населенного пункта Кафр-Набуда. Однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

Провинция Ракка

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что члены так называемой милиции «Асайиш» продолжили проводить аресты гражданских лиц в провинции. Отмечается, что поводом к активизации рейдов послужил взрыв автомобиля у штаб-квартиры разведки «Демократических сил Сирии» (SDF), прогремевший несколько дней назад. На данный момент поступают сведения об аресте 23 гражданских лиц, в том числе пяти женщин, по обвинению в причастности к деятельности «Исламского государства». Задержания прошли в деревнях Ас-Сахль, Ас-Сахлабия и Аль-Хамарат. Как известно, в контролируемых курдами районах провинции нередко фиксируются вылазки террористов.

Провинция Хама

В северной части Хамы не прекращаются боевые действия между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами незаконных бандформирований. Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), военнослужащим правительственных подразделений удалось уничтожить бронемашину Panthera F9, которая осуществляла перевозку протурецких боевиков в прифронтовой зоне. Информации о числе ликвидированных исламистов пока не поступало. В свою очередь оппозиционный военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) утверждает, что радикалы протурецкой группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» нанесли удар по грузовику Сирийской арабеской армии (САА) в районе города Аль-Касабия, освобожденного накануне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)