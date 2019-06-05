Эротический танец перед детьми на набережной в Астрахани вызвал скандал

Астрахань, 5 июня. На набережной в Астрахани 1 июня выступила танцовщица, исполнившая перед детьми эротический танец. Видео инцидента попало в Сеть и вызвало негативную реакцию.

Ведущий праздника, организованного в День защиты детей, назвал девушку «чемпионкой по воздушной акробатике». Девятнадцатилетняя танцовщица исполнила перед детьми и их родителями откровенный танец.

Жители Астрахани считают, что такое выступление перед несовершеннолетними неуместно, пишет «Ридус». СМИ отмечают, что праздник организовало управление культуры городской администрации. Но в муниципальном учреждении не подтвердили эту информацию.

Там пояснили, что площадку организовало областное управление Агентства по делам молодежи. При этом выступление на пилоне состоялось без предварительного согласования с организаторами. По данным издания Astravolga.ru, Агентство начало проверку инцидента на набережной.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ уволили старшего дознавателя управления МВД после того, как она пригласила стриптизершу в отделение на празднование 23 февраля. В ночном клубе в Тюмени студентов-первокурскников заставили устроить стриптиз в ночном клубе ради сертификата в тату-салон.