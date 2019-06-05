Присвоение российским аэропортам великих имен не приведет к их переименованию

Москва, 5 июня. Присвоение российским аэропортам имен великих деятелей России не приведет к их переименованию, сообщает пресс-служба Росреестра.

Все воздушные гавани оставят за собой свое официальное наименование, просто теперь Росреестр внесет дополнительную информацию в Государственный каталог географических названий.

«Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в РФ был проведен общественный конкурс «Великие имена России», в рамках которого россиянам предлагали выбрать путем голосования, именем какого великого деятеля следует назвать тот или иной аэропорт.

В итоге аэропорт «Шереметьево» (Москва) назвали в честь Пушкина, «Пулково» (Петербург) — в честь Достоевского, «Стригино» (Нижний Новгород) — в честь Валерия Чкалова, «Богашево» (Томск) — в честь Николая Камова, «Баландино» (Челябинск) — в честь Игоря Курчатова, а «Хомутово» (Южно-Сахалинск) — в честь Антона Чехова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является почитательницей Николая II, в конце мая поблагодарила россиян за то, что они проголосовали за наименование аэропорта Мурманска в честь последнего российского императора.