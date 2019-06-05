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Бритни Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей

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Бритни Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей

Москва, 5 июня. Популярная американская певица Бритни Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей.

Поп-дива разместила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором она танцует с игрушечной змеей под песню певицы Билли Айлиш «Bad Guy». За сутки запись посмотрели более трех миллионов человек.

«Потрясающая песня! Мне даже пришлось подружиться со змеей», — написала звезда под видеороликом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great song !! It made me pick up another ???? @billieeilish

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

«Королева», — написал комментатор.

«Это принесло мне столько радости», — добавил другой.

«Восхитительно», — отметил интернет-пользователй.

Кроме интернет-пользователей, в восторг пришла и Айлиш. 17-летняя знаменитость, увидев, как высокого оценила Спирс ее творчество, разместила танец артистки в своем акккаунте.  

«Круто!» — сказала она.

Стоит отметить, что звезда конца 90-х – начала 2000-х активно ведет свои социальные сети. Певица не скрывает от поклонников свою жизнь и делится фотографиями и видео. Спирс демонстрирует свои тренировки в спортзале, выкладывает кадры с прогулок с детьми и возлюбленным и публикует видео с концертов.

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Автор: Данила Копп
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