Москва, 5 июня. Популярная американская певица Бритни Спирс покорила поклонников танцем с игрушечной змеей.

Поп-дива разместила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором она танцует с игрушечной змеей под песню певицы Билли Айлиш «Bad Guy». За сутки запись посмотрели более трех миллионов человек.

«Потрясающая песня! Мне даже пришлось подружиться со змеей», — написала звезда под видеороликом.

«Королева», — написал комментатор. «Это принесло мне столько радости», — добавил другой. «Восхитительно», — отметил интернет-пользователй.

Кроме интернет-пользователей, в восторг пришла и Айлиш. 17-летняя знаменитость, увидев, как высокого оценила Спирс ее творчество, разместила танец артистки в своем акккаунте.

«Круто!» — сказала она.

Стоит отметить, что звезда конца 90-х – начала 2000-х активно ведет свои социальные сети. Певица не скрывает от поклонников свою жизнь и делится фотографиями и видео. Спирс демонстрирует свои тренировки в спортзале, выкладывает кадры с прогулок с детьми и возлюбленным и публикует видео с концертов.