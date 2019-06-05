Росконтроль нашел в свином шашлыке опасные бактерии

Москва, 5 июня. Специалисты Росконтроля проверили шашлык из свинины, который можно приобрести в магазинах страны. Как сообщается на сайте организации, все образцы оказались опасными для здоровья.

Предметом исследования стала продукция, изготовленная семью брендами: «Мираторг», «Останкино», «Окраина», «Глобус», «Мясновъ», «Ашан» и «О'Кей». По итогам проверки эксперты отправили все образцы в «черный список».

В частности, в шашлыке «Окраина» Росконтроль нашел возбудителей опасного заболевания листериоза — листерии. Также в этой продукции и в шашлыке брендов «Мясновъ», «Ашан», «О'Кей» и «Останкино», по данным организации, превышено допустимое значение показателя КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), а также найдена бактерия группы кишечной палочки.

Как отметили в Росконтроле, в последнем образце количество различных бактерий в 17 раз превысило допустимую норму. Причем показатель фекального загрязнения был обнаружен во всех проверенных организацией образцах, пишут «Известия».

Гистологическое исследование при этом полностью подтвердило соответствие заявленного состава всех проверенных образцов шашлыка фактическому. Единственным исключением стала продукция бренда «Мяснов», где нашли сорбиновую и бензойную кислоты, а также консерванты.

«Вероятно, они попали в мясо случайно с одним из компонентов маринада», — отметили эксперты.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Росконтроль проверил живых карпов, которых можно купить в крупных российских магазинах, на наличие пестицидов. Только четыре производителя указали содержание жира в продукции, при этом все они «ошиблись» в большую сторону. Тем не менее все образцы оказались безопасными для здоровья человека.

А ранее специалисты Росконтроля провели исследование липового меда. В «черный список» были записаны «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод».