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Росконтроль нашел в свином шашлыке опасные бактерии

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Росконтроль нашел в свином шашлыке опасные бактерии

Москва, 5 июня. Специалисты Росконтроля проверили шашлык из свинины, который можно приобрести в магазинах страны. Как сообщается на сайте организации, все образцы оказались опасными для здоровья.

Предметом исследования стала продукция, изготовленная семью брендами: «Мираторг», «Останкино», «Окраина», «Глобус», «Мясновъ», «Ашан» и «О'Кей». По итогам проверки эксперты отправили все образцы в «черный список».

В частности, в шашлыке «Окраина» Росконтроль нашел возбудителей опасного заболевания листериоза — листерии. Также в этой продукции и в шашлыке брендов «Мясновъ», «Ашан», «О'Кей» и «Останкино», по данным организации, превышено допустимое значение показателя КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), а также найдена бактерия группы кишечной палочки. 

Как отметили в Росконтроле, в последнем образце количество различных бактерий в 17 раз превысило допустимую норму. Причем показатель фекального загрязнения был обнаружен во всех проверенных организацией образцах, пишут «Известия».

Росконтроль нашел в свином шашлыке опасные бактерии

Гистологическое исследование при этом полностью подтвердило соответствие заявленного состава всех проверенных образцов шашлыка фактическому. Единственным исключением стала продукция бренда «Мяснов», где нашли сорбиновую и бензойную кислоты, а также консерванты.

«Вероятно, они попали в мясо случайно с одним из компонентов маринада», — отметили эксперты.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Росконтроль проверил живых карпов, которых можно купить в крупных российских магазинах, на наличие пестицидов. Только четыре производителя указали содержание жира в продукции, при этом все они «ошиблись» в большую сторону. Тем не менее все образцы оказались безопасными для здоровья человека. 

А ранее специалисты Росконтроля провели исследование липового меда. В «черный список» были записаны «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод».

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Сайт Росконтроля
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