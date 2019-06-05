Первые ароматизированные вагоны появились в поездах России

Москва, 5 июня. Первые ароматизированные вагоны появились в поезде «Невский экспресс», который курсирует между Петербургом и Москвой. О тестировании нового проекта рассказала пресс-служба дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской компании».

Сейчас ароматизация проходит проверку в нескольких вагонах поезда №747/748 «Невский экспресс». Эксперимент был запущен в целях повышения уровня удовлетворенности пассажиров. Тестирование позволит сравнить комфортность поездки в ароматизированных и неароматизированных вагонах.

Для распыления аромата применяется инновационная технология. Приятный запах распространяется с помощью метода холодной диффузии. Каждое устройство позволяет запрограммировать необходимую концентрацию аромата в помещении. Отмечается, что распыленные частицы полностью растворяются в воздухе и не оседают на одежде или мебели.

Для каждой зоны вагона подобрали собственный аромат. Так, в коридоре распыляется цитрусовый запах, в туалетных комнатах — свежие и легкие ароматы чистоты, сообщает «Вечерняя Москва». Все ароматы прошли проверку Роспортребнадзора на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам. Продукция не наносит вреда здоровью и не представляет опасности даже для аллергиков.

Эксперимент по ароматизации вагонов будет проходить в течение двух месяцев. Пассажиры протестируют ароматы и пройдут онлайн опрос. Результаты эксперимента позволят принять решение о целесообразности запуска ароматизированных вагонов в других поездах России, сообщает «ФедералПресс».

Ранее РЖД заявили о появлении новых комфортабельных плацкартных вагонов с душем, розетками, холодильниками и микроволновками. Первый такой вагон должен поступить в распоряжение компании уже в октябре 2019 года.