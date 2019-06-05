Эксперт оценил американский ультиматум Турции из-за С-400

США попытаются сделать все возможное, чтобы не допустить потерю турецкого рынка сбыта вооружений. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Ультиматум США

Турция должна отказаться от российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф», если хочет получить американские самолеты пятого поколения F-35. Такое ультимативное заявление сделала постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчинсон.

Она отметила, что Россия сегодня является главным соперником НАТО и Соединенных Штатов и якобы постоянно пытается ослабить Альянс. Поэтому Анкара не может иметь вооружение, созданное для противостояния американским ракетам.

Хатчинсон подчеркнула, что «Турция — это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решения», но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться С-400.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — подчеркнула постпред.

Угроза для американского ВПК

Как отметил Владимир Соловейчик, такого рода заявление со стороны американских должностных лиц не первое. До Бейли в связи с покупкой российских ракетных комплексов С-400 Турции угрожали всяческими карами конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, возглавляющий республиканцев в палате представителей Конгресса США, и сенатор-демократ Боб Менендес.

«Надо четко понимать, что власти США — неважно, идет ли речь о чиновниках исполнительной власти, к примеру дипломатического ведомства, идет ли речь о власти представительной, — это собрание лоббистов. Лоббистов отраслевых, территориальных, тех политиков, которые лоббируют интересы предприятий, расположенных на их избирательных территориях. Это обычная практика для всякой буржуазной власти, не только американской. Понятно, что среди этих лоббистов есть немало тех, кто лоббирует интересы военно-промышленного комплекса США в целом, а также отдельных корпораций военно-промышленного комплекса в частности», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что американские промышленники, владельцы предприятий, связанных с производством ракетной техники, систем ПВО, не заинтересованы в том, чтобы потерять такой большой и перспективный рынок сбыта своей военной продукции, как Турция. Из этого обстоятельства и вытекает экономический мотив заявлений о санкциях, дипломатического давления на Анкару. Американцам надо сохранить турецкий рынок вооружений за американскими корпорациями и фирмами.

«Разумеется, есть и мотив политический: американцы крайне не заинтересованы в том, чтобы Россия усиливала свои позиции на рынке вооружений, а через это усиление — и общие политические позиции в различных регионах мира, включая богатый нефтью Ближний Восток. Власти США не хотят, чтобы наша страна налаживала взаимоотношения с Турцией в военно-технической сфере. Отсюда появляется и политическая составляющая требований о введении санкций, в частности, отказ от поставок в Турцию новейших американских боевых самолетов. Но эта политическая составляющая, на мой взгляд, тесно увязана с экономической составляющей», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что сфера ВПК в США — сфера высокотехнологичная, которая производит продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая создает новые рабочие места не только в промышленности, но и смежных отраслях экономики (образование, наука). Для президента США Дональда Трампа принципиально важно обеспечить американские предприятия ВПК новыми заказами, в том числе и зарубежными. По мнению эксперта, ему нужно показать американским налогоплательщикам, как он выбивает с рынков конкурентов американских корпораций, создавая тем самым политические предпосылки для экономического роста в США, создания новых рабочих мест, снижения угрозы безработицы, увеличения налоговых поступлений в бюджет, которые потом можно потратить на социальные программы.

Анкара уже заявляла, что от планов закупки С-400 не откажется и что первая партия российских комплексов должна поступить в Турцию уже в июле. США заявляют, что российские системы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, а также грозят ограничительными мерами за их возможное приобретение.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.