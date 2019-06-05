Российский летчик спросил у «партнеров» из США об основаниях для авиаразведки у границ РФ

Москва, 5 июня. Летающие вдоль границ РФ самолеты-разведчики США сами по себе являются ненормальной ситуацией, даже если они формально не нарушают российских границ. Об этом в среду заявил бывший военный летчик ВКС РФ майор Виталий Соколовский, комментируя недавний перехват собиравшего разведданные американского самолета P-8A Poseidon российским Су-35.

Он напомнил, что за три года до начала Великой Отечественной войны вдоль границ СССР точно так же летали самолеты Германии, которые периодически как бы случайно вторгались в советское воздушное пространство. Чем все это в итоге закончилось, всем известно, отмечает Соколовский.

«Поэтому это ненормально. И хочется задать вопрос нашим «партнерам»: на каком основании они летают вдоль наших границ и что-то разведывают?» — рассказал летчик НСН.

Соколовский полагает, что возросшая активность иностранной разведки может быть связана с проводимыми в России весной учениями и тактическими маневрами.

Ранее США заявили о том, что российский Су-35 трижды перехватывал американский P-8A Poseidon возле границ РФ, причем второй перехват якобы был «небезопасным». По словам представителей Шестого флота США, истребитель ВКС РФ летел на высокой скорости перед Poseidon. Отметим, что это далеко не первый случай появления американских самолетов-разведчиков и даже бомбардировщиков возле российских границ. Чаще всего собирающие разведданные иностранные летательные аппараты появляются возле крымского побережья и возле границы Калининградской области.