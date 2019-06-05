Не менее 10 человек погибли при нападения боевиков в Египте

Каир, 5 июня. По меньшей мере десять человек погибли в результате нападения боевиков на ряд контрольно-пропускных пунктов на севере Синая в Египте. Как сообщило государственное телевидение, боевики напали на ряд контрольно-пропускных пунктов на севере Синая.

По данным Reuters, минимум десять человек, в том числе один гражданский, погибли. Медики уточнили, что погибли, по меньшей мере, три сотрудника службы безопасности. Ответным огнем были ликвидированы четверо террористов.

Ранее спецслужба Египта ликвидировала 12 боевиков после взрыва в Каире.

По данным ведомства, боевики принимали участие в террористических атаках в октябре прошлого года в районе Аль-Шорук. Кроме того, террористы планировали провести целый ряд атак для создания хаоса в стране.

19 мая взрыв прогремел в районе Большого египетского музея рядом с автобусом с туристами из ЮАР. По меньшей мере 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство. Посольство РФ в Каире сообщило, что россиян среди пострадавших во взрыве нет.

Отметим, что члены террористических группировок регулярно проводят атаки в египетской столице. В феврале текущего года двое сотрудников правоохранительных органов и террорист погибли в центре Каира в результате взрыва. В декабре прошлого года взрывное устройство сработало возле туристического автобуса. Жертвами теракта стали три вьетнамских туриста и гражданин Египта.