Темнокожий ликвидатор аварии в Чернобыле рассказал об отношении к сериалу

Москва, 5 июня. Темнокожий ликвидатор аварии на чернобыльской АЭС Игорь Хиряк рассказал, как работал на месте аварии и о своем отношении к нашумевшему сериалу телеканала HBO. Мужчина приобрел известность после критики сериала «Чернобыль» за отсутствие в нем темнокожих актеров.

Игорь Хиряк родился в 1967 году и был призван в армию в 18-летнем возрасте. 29 апреля 1986 года его понтонно-мостовой бригаде была поставлена задача выдвинуться в район Чернобыля и работать на мосту через реку Припять.

«Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, 2,5 месяца. Позже возил шефа по делам по выходным. Так служба и шла, много лет не выводилась оттуда часть», — рассказал мужчина в эксклюзивном интервью каналу «Звезда».

По его словам, его смены чередовались неделя за неделей, непосредственно на мосту через реку и на полуразрушенной АЭС. Солдаты поддерживали мост в рабочем состоянии, чтобы под ним могли ходить корабли. Выходной был всего один, после которого солдаты менялись местами с другой частью и выезжали на место аварии. Хиряк пояснил, что на АЭС на обводном канале также был понтонный мост, который нужно было обслуживать.

Рассказывая о дозах радиации, при которых приходилось работать, Хиряк обозначил точные цифры: значения, которые показывал дозиметр, просто находясь на воздухе, достигали четырех рентген в час, а на конкретных предметах уровень радиации мог превышать 100 рентген. Во время ликвидации последствий аварии мужчина получил ожог гортани и большую опухоль. Сейчас он, «как все чернобыльцы», находится на пенсии.

Известность Игорь Хиряк приобрел благодаря твиту британской сценаристки. Напомним, что Карла Мэри Свит возмутилась отсутствием в сериале темнокожих актеров. Она предположила, что раз уж создатели сериала допускают британский акцент у советских людей, то могли бы включить в актерский состав представителей другой расы. В ответ на это заявление интернет-пользователи отыскали Игоря. Сейчас он живет в Череповце, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для мужчины такой поворот стал большой неожиданностью. Он рассказал, что ему пишут сотни людей, которым он не успевает отвечать. Хиряк добавил, что не смотрел новый сериал, пока не поднялась вся эта шумиха.