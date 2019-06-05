Шойгу призвал министров обороны СНГ вместе обеспечить безопасность в регионе

Анапа, 5 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу открыл заседание Совета министров обороны (СМО) государств СНГ в Анапе на базе технополиса «Эра», на котором обратил внимание на напряженную обстановку на границах стран, входящих в организацию.

Министр, открывая заседание, подчеркнул, что встреча в этот раз проходит на Черноморском побережье в военном инновационном технополисе.

«Долгосрочная цель данного проекта — обеспечить поиск и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере», — добавил Шойгу.

Стоит отметить, что перед началом встречи министры обороны стран СНГ отправились в сквер Боевой славы в Анапе, где возложили венок и цветы к мемориалу павших воинов.

В своей речи на заседании министр затронул тему глобальной и региональной безопасности. Шойгу обратил внимание, что вызовы суверенитету стран СНГ становятся все более реальными.

«Военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной», — указал глава оборонного ведомства.

Шойгу призвал участников встречи обеспечить безопасность в регионе совместными усилиями.

Ранее начальник Вооруженных сил России Валерий Герасимов, заявил о необходимости проводить совместную работу по борьбе с терроризмом и противодействовать иным вызовам военного характера в рамках СНГ. Он отметил, что странам Содружества за последнее время удалось выйти на новый уровень сотрудничества по вопросам ПВО, применения беспилотников, инженерному обеспечению войск и подготовке кадров.

Стоит отметить, что борьба с террористическими организациями является важным пунктом повестки дня не только в рамках СНГ. Как ранее заявил министр обороны РФ на заседании Коллегии ведомства, Россия опасается активизации действий международных террористов и нарастания исламского терроризма на Центрально-Азиатском направлении. Военную безопасность страны и региональную стабильность, по его словам, обеспечат совершенствованием боевого состава Центрального военного округа.