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Адвокат поддержала идею о новом виде алиментов в России

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Адвокат поддержала идею о новом виде алиментов в России

Москва, 5 июня. Лидер движения «За права женщин России», почетный адвокат России Людмила Айвар поддержала инициативу Минюста по введению нового вида алиментов.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Отмечается, что новый вид алиментов затронет тех, чьи дети живут отдельно, нуждаются в новой жилплощади или улучшении жилищных условий, сообщил Infox.ru. 

Айвар напомнила, что в российском законодательстве есть механизмы, которые решают вопрос обеспечения жильем детей разведенных родителей. Но в то же время предложение российского министерства юстиции, по ее мнению, позволит дополнительно защитить права ребенка. 

«Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка, поскольку ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя. Собственно, и животное выбросить нельзя, но тем не менее наши граждане грешат такими историями», — отметила она в беседе с НСН.

Она подчеркнула, что инициатива ведомства обязать разведенных родителей оплачивать ребенку жилье правильная.

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Автор: Данила Копп
Источник: НСН
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