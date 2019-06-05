Дания заявила о провале расследования по «вмешательству России» вслед за США

Копенгаген, 5 июня. Власти Дании не обнаружили никаких признаков российского влияния на избирательный процесс в стране. Об этом в среду заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

Он заявил, что военное ведомстве не зафиксировало никаких попыток вмешательства со стороны, пишут местные СМИ.

«Возможно, есть некоторые подозрения, но ничего не было задокументировано», — отметил министр.

Тем не менее, Фредериксен полагает, что, несмотря на провал расследования о «вмешательстве России», Дания послала «очень четкий сигнал Москве» и проявила «своевременное усердие», чтобы предотвратить любые попытки повлиять на выборы.

Отметим, что впервые о возможном влиянии России на выборы в Дании Фредериксен объявил осенью прошлого года. Примечательно, что заявление министра обороны Дании прозвучало через два месяца после аналогичного заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера. Американский чиновник объявил, что расследование о «вмешательстве России» в выборы, на которое ушло около двух лет и было потрачено 30 млн долларов, полностью провалилось. Следователи не нашли ни одного доказательства того, что Москва имеет хоть какое-то отношение к победе президента США Дональда Трампа. В связи с этим Мюллер был вынужден уйти в отставку.