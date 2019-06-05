Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Тимати ответил на претензии насчет шорт из новой коллекции

757
0 Оставить комментарий

Тимати ответил на претензии насчет шорт из новой коллекции

Москва, 5 июня. Популярный российский рэпер Тимати ответил в своем Instagram на претензии относительно шорт из новой коллекции.

Музкант объяснил подписчикам, почему многие блогеры указывают на схожесть коллекции одежды Black Star Wear и «Армии России» на товары с Amazon и AliExpress. По мнению Тимати, россияне с трудом радуются чужим успехам.

Хип-хоп-исполнитель отметил, что некоторым проще докопаться до «одной модели шорт», чем по достоинству оценить всю коллекцию. Рэпер, комментируя ситуацию, использовал нецензурную лексику.

По словам рэпера, все одежда была сделана на его деньги. Он подчеркнул, что средства министерства обороны на создание коллекции одежды он не тратил.

Тимати ответил на претензии насчет шорт из новой коллекции

Напомним, коллекция одежды Black Star Wear и «Армии России», которую создатели считают концептуально новым направлением в стиле милитари, вышла в конце мая. После этого блогеры выпустили видеоролики, в которых рассказали, что модели из новой коллекции Тимати похожи на товары из интернет-магазинов. Некоторые заподозрили, что известный исполнитель пытается заработать, перепродавая недорогую одежду по высокой цене.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров