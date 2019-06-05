Тимати ответил на претензии насчет шорт из новой коллекции

Москва, 5 июня. Популярный российский рэпер Тимати ответил в своем Instagram на претензии относительно шорт из новой коллекции.

Музкант объяснил подписчикам, почему многие блогеры указывают на схожесть коллекции одежды Black Star Wear и «Армии России» на товары с Amazon и AliExpress. По мнению Тимати, россияне с трудом радуются чужим успехам.

Хип-хоп-исполнитель отметил, что некоторым проще докопаться до «одной модели шорт», чем по достоинству оценить всю коллекцию. Рэпер, комментируя ситуацию, использовал нецензурную лексику.

По словам рэпера, все одежда была сделана на его деньги. Он подчеркнул, что средства министерства обороны на создание коллекции одежды он не тратил.

Напомним, коллекция одежды Black Star Wear и «Армии России», которую создатели считают концептуально новым направлением в стиле милитари, вышла в конце мая. После этого блогеры выпустили видеоролики, в которых рассказали, что модели из новой коллекции Тимати похожи на товары из интернет-магазинов. Некоторые заподозрили, что известный исполнитель пытается заработать, перепродавая недорогую одежду по высокой цене.