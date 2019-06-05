Зеленский обсудил вопросы сотрудничества с вице-президентом Еврокомиссии

Брюссель, 5 июня. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в рамках визита в Брюссель. Они обсудили вопросы сотрудничества Украины и ЕС в финансовой и экономической сферах, сообщила пресс-служба украинского лидера.

В ходе встречи Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз примет окончательное решение о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит необходимые требования для получения этих средств. Владимир Зеленский заверил вице-президента Еврокомиссии, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

Также Зеленский рассказал Домбровскису о результатах своей встречи с представителями Международного валютного фонда. Стороны достигли понимания относительно дальнейших шагов в сотрудничеств с МВФ. Валдис Домбровскис выразил уверенность, что будущий состав Европейской Комиссии и Европейского Совета сохранит солидарность в отношении Украины. Свои выводы вице-президент Еврокомиссии обосновал победой проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Владимиру Зеленскому условия вступления Украины в Альянс. Также Зеленский пригласил Североатлантический совет посетить Украину, пишет Газета.ru.