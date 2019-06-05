Москва, 5 июня. В российском правительстве в целом одобрена концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что решение было принято на совещании у премьер- министра РФ Дмитрия Медведева. Правительство России одобрило концепцию нового КоАП. В апреле глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового кодекса об административных правонарушениях.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ, координирует работу группы вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Напомним, в конце марта Медведев поручил министерству юстиции разработать концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях до 1 июня 2019 года «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

Концепцию нового кодекса РФ Минюст, Минэкономразвития, заинтересованные органы госвласти и экспертные организации должны представить в правительство России.

Ранее стало известно о том, что Минстрой России подготовил поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в документе появится понятие ветхого жилья. Руководитель АНО «ЖКХ эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что законодателям необходимо разработать механизм, который бы предусматривал реконструкцию многоквартирных домов в том случае, если они признаются ветхими.

Напомним, накануне Медведев утвердил программу развития сел. Она касается развития сельских территорий до 2025 года. По словам Медведева, он также поручил увязать госпрограмму с нацпроектами.

Глава Кабмина напомнил, что программа развития села затрагивает весь спектр вопросов, которые касаются этого направления. Задача программы — приблизить уровень жизни сельчан к городскому. Речь идет о медицинской помощи, социальном обеспечении, образовании, развитии инфраструктуры и стимулировании занятности.