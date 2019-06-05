Милонов назвал «бездарной выходкой» новый клип «Ленинграда»

Москва, 5 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов снова обрушился с критикой на лидера группы «Ленинград» Сергей Шнурова. На этот раз поводом для недовольства послужил новый клип «i_$uss».

Сюжет ролика крутится вокруг девушки, которая находится в состоянии наркотического опьянения. Она посещает ночной клуб и встречает там молодого человека, который кажется ей похожим на Иисуса Христа.

«Это бездарная выходка, это антирусское искусство. Шнуров — это последователь Павленского (Павел Павленский — художник-акционист — прим. ФАН), который когда-то приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади», — рассказал Милонов порталу Ura.ru.

Отметим, что, осознавая провокационное содержание клипа и существование статьи Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих, авторы в самом начале опубликовали предупреждение для зрителей. В нем говорится, что данное видео не преследует цель кого-то оскорбить и не направлено на разжигание ненависти, а является художественным сатирическим произведением. Ролик появился накануне на официальном канале «Ленинграда» и уже набрал 376,7 тыс. просмотров, а также 45 тыс. лайков.

Милонов и Шнуров далеко не в первый раз вступают в полемику друг с другом. Депутат, который отстаивает традиционные ценности и защищает православие, считает творчество Шнурова «пивной отрыжкой». Лидер «Ленинграда» в свою очередь критикует парламентария за то, что тот занимается не своим делом. Кроме того, Шнуров написал эпиграмму на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, который объявил, что каждый день в России строится по три храма.