Чиновников лишили личных служебных машин в Забайкальском крае

Чита, 5 июня. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников служебных автомобилей ради экономии бюджета, рассказала глава пресс-службы региона Елена Назарова.

Краевые министры и главы департаментов лишены закрепленных за ними служебных машин. Для исполнения служебных обязанностей им необходимо подавать заявку на получение авто из общего гаража.

По словам Елены Назаровой, губернатору Забайкальского края пришлось пойти на эти меры ради экономии бюджета. Это сократит затраты на бензин и амортизацию транспорта на 40%.

Ранее сообщалось, что 19 апреля из-за сильного ветра и перехода степных палов в семи муниципальных образованиях Забайкалья произошли пожары. Огонь уничтожил более сотни домов, около 400 человек признаны потерпевшими. Российские власти выделили средства на помощь пострадавшим.