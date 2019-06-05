Прибалтика надеется снова дружить с Россией

Рига, 5 июня. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости развивать экономические отношения с Россией. Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства рассказал на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным.

«Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран», — приводит слова Ринкевича портал RuBaltic.

Ранее подобные заявления звучали от высших чиновников Литвы и Эстонии, однако сам Ринкевич впервые поднял эту тему. уровень. Министр уже много лет не был на приеме у российского МИД. Последняя серьезная встреча дипломата с Сергеем Лавровым состоялась больше 4 лет назад.

Стоит отметить, что еще пару лет назад участие прибалтийских стран в российских международных форумах считалось вопиющим. Бурю негодования у прибалтийских политиков вызывал приезд на ПМЭФ к Путину главы Франции и МВФ.

Однако, сейчас ситуация кардинально изменилась — на Петербургский международный экономический форум приедет министр экономики Эстонии. Он надеется обсудить с российским министром транспорта привлечение в Эстонию дополнительных транзитных кругов. А в минувшем апреле Москву с рабочим визитом посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд — встречу с Владимиром Путиным она объяснила тем, что Россия — сосед, и с ней необходимо развивать отношения в торгово-экономической сфере.