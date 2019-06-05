Минобороны РФ ответило на претензии США о действиях Су-35

Москва, 5 июня. Министерство обороны России опровергло сообщения американского флота о небезопасном перехвате российским истребителем Су-35 самолета США над Средиземным морем.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов осуществлялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны РФ.

По информации МО РФ, российские средства контроля воздушного пространства авиабазы «Хмеймим» обнаружили накануне объект, который приближался к российскому пункту базирования ВМФ Тартус. Для распознавания цели в воздух был поднят Су-35, на безопасной дистанции экипаж российского самолета идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

«После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу», — добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба американского флота заявила, что Су-35 якобы совершал «небезопасные» действия при перехвате самолета Соединенных Штатов над Средиземным морем.