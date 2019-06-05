Проект шотландской государственности набирает обороты. Колонка Евгения Беня

На прошлой неделе первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен заявила, что намеченный в регионе референдум предоставит его жителям сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или страной, которой «навязали Brexit».

Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании до 2021 года. Законопроект был обнародован после того, как ШНП в конце мая получила три мандата и первый результат среди шотландских партий в Европарламенте девятого созыва. В законопроекте отмечается, что сроки и правила проведения референдума в дальнейшем будут прописаны в специальном законе.

Министр по конституционным отношениям шотландского правительства Майкл Рассел обозначил итоги выборов в ЕС «новым стартом». По его словам, Шотландия «громко и ясно сказала, что она является европейской нацией», а условия для проведения второго референдума о независимости теперь «выполнены в полном объеме».

Почти 900 лет государственности и своя нефть

Шотландия была независимым государством с 843 по 1707 год — без малого 900 лет. Ее вступление в союз с Англией стало важнейшей вехой для Объединенного Королевства. Между тем в XVIII веке классик шотландской литературы Роберт Бернс писал: «Мы куплены и проданы за английское золото. Такая вот шайка разбойников в стране!»

Тема отделения Шотландии открыто поднимается с начала 1930-х годов вслед за образованием ШНП. Вначале обсуждалась расширенная автономия в рамках единого государства. Вопрос о самостоятельном государстве стал чаще звучать после открытия в 1970 году мощных запасов месторождений нефти Brent в Северном море.

Выход из Великобритании и членство в ЕС — синонимы

В 2013 году ШНП издала «Белую книгу», которая раскрывает принципы независимости, представляет перспективы суверенной Шотландии и детально расписывает вероятный механизм обретения ею государственности.

Сторонники суверенитета подсчитали, что в случае отделения шотландцы смогут поднять уровень доходов на 1 тыс. фунтов в год на человека. Британское правительство, наоборот, утверждало: доход шотландцев будет выше на 1,4 тыс. фунтов в год на душу населения, если Шотландия не выйдет из Королевства.

Население Шотландии менее молодое и менее здоровое, чем в среднем в Великобритании, а производительность труда — на 11% ниже, чем у остальной части Королевства, а потому Лондон тратит на 1,2 тыс. фунтов в год больше на каждого шотландца, нежели на других британцев. Шотландия же, с точки зрения британских властей, сама по себе не способна гарантировать своим гражданам уровень жизни, который им обеспечивает Лондон. К тому же Эдинбургу после образования государства пришлось бы создавать свою армию, систему социального обеспечения, переходить на другую валюту, а все это — капитальные расходы.

Тем не менее у адептов шотландской независимости есть весомый контраргумент: Великобритания была в Евросоюзе среди стран-доноров, тогда как Шотландия окажется там в ряду реципиентов (получателей), а такое членство облегчит решение проблем и укрепит экономику вновь образованного государства.

То есть для сторонников шотландского суверенитета выход из Великобритании и членство в Евросоюзе — без всякого преувеличения синонимы.

Чем жестче Brexit, тем ближе шотландский референдум

В сентябре 2014 года на референдуме о независимости 55,3% шотландцев предпочли остаться в составе Великобритании. Референдум же 2016 года по Brexit показал, что целых 70% жителей Шотландии — за членство в ЕС. В Шотландии чуть ли не повсюду можно увидеть рядом с местным диагональным крестом флаг ЕС, а чтобы наткнуться на флаг Великобритании, придется долго ходить по улицам.

Никола Стерджен в марте 2017 года пообещала повторный референдум о независимости между осенью 2018 и мартом 2019 года, когда Британия собиралась официально покинуть Евросоюз. В октябре 2018 года на съезде ШНП первый министр Шотландии и лидер ШНП заявила, что как никогда верит в скорую государственную независимость. Brexit, по ее словам, от противного стимулирует шотландский суверенитет, значит после «развода» Лондона с ЕС для Эдинбурга начнется новый отсчет времени. А пока необходимы «терпение, оптимизм и надежда». В то время как парламент Шотландии поддержал предложение о новом референдуме, экс-премьер Британии Тереза Мэй оценила замысел Стерджен как крайне несвоевременный.

Потом Лондон пошел на переговоры по мягкому компромиссному выходу из Евросоюза, и Эдинбург приостановил активность в подготовке нового референдума. Далее ситуация с Brexit вообще забуксовала в британском парламенте. Однако теперь британские сторонники выхода из ЕС весьма успешно выступили на выборах в девятый созыв Европарламента, и это вновь не исключает вероятность жесткого разрыва Великобритании с Евросоюзом. Отсюда тут же вновь возросла актуальность нового референдума о государственной независимости Шотландии.

При этом в апреле 2019 года, когда Эдинбург в ответ на возобновление дискуссий о вероятности бескомпромиссного выхода без соглашения Лондона из ЕС вновь заговорил о планах по референдуму, в канцелярии Терезы Мэй поспешили заявить, что такое волеизъявление в Шотландии неприемлемо.

Партия Фараджа демонстрирует решительность

Ныне только новая Партия Brexit безоглядно настроена на жесткий разрыв с Евросоюзом — пусть в крайнем случае и без взаимных договоренностей, — а значит, и на удерживание Шотландии в составе Великобритании даже ценой непредсказуемой конфронтации с властями в Эдинбурге.

После голосования в Европарламент лидер Партии Brexit, неожиданно обошедшей правящих в Британии консерваторов с 28 мандатами из 73, Найджел Фарадж, полемизируя со Стерджен, высказал следующее мнение.

«Если Шотландия отделится от Соединенного Королевства, но сохранит членство в Европейском союзе, — по ее словам, она будет независимой. На мой взгляд, это самое бесчестное политическое заявление, которое мне доводилось где-либо слышать, — утверждает он. — Нельзя быть независимыми, если вами управляют из Европейского суда. Нельзя быть независимыми, если вы входите в таможенный союз и единый рынок ЕС. Нельзя быть независимыми, если вами правят господа [главный представитель ЕС по Brexit Мишель] Барнье и [председатель Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер».

По мнению Фараджа, Стерджен постоянно пытается внедрять миф, что все шотландцы считают выход Королевства из ЕС «фантастической идеей». Как оценивает лидер Партии Brexit, 30% сторонников первого министра Шотландии голосовали за уход Британии из Евросоюза.

Тори и лейбористам Шотландия нужна в Королевстве

Для правящих в Великобритании консерваторов разрыв Шотландии с Лондоном сегодня означал бы внутрипартийный кризис, граничащий с крахом — тем более когда в затылок тори теперь дышит еще более правая, чем они, новоиспеченная партия Найджела Фараджа. Не только для правящей партии тори, но и для лейбористов важно, чтобы Шотландия оставалась в Великобритании, потому что без шотландских голосов они практически не имеют шансов вернуться к власти.

Наряду с тем в Британии нет общенациональных закона или положения о референдуме. Для повторного шотландского референдума нижней палате британского парламента недостаточно воли Эдинбурга, и снова придется принимать отдельный закон, что осуществить в нынешних условиях очень непросто. Проведение же такого референдума без согласования с Лондоном уже само по себе стало бы радикальным шагом Шотландии к очевидному разрыву.

Все-таки движение к суверенитету необратимо

Все это означает, что, скорее всего, нынешнее парламентское большинство в самой Великобритании как не вернется к навязанному в прошлом году Терезе Мэй Брюсселем варианту мягкого выхода из ЕС, чреватого неопределенностью по ирландской границе и потерей Гибралтара, так и не пойдет на разрыв с Евросоюзом без обязательств, который реально приведет к уходу Шотландии, а значит к прямой угрозе разрушения Королевства.

Так что не исключено, что Лондон ждут новые и мучительные переговоры с ЕС, а приемлемые для обеих сторон условия «развода» все еще остаются в тумане. Есть и вероятность того, что Великобритания, не рискуя великими потрясениями, еще задержится в составе Евросоюза.

Но проект будущей шотландской государственности определенно неумолимо набирает обороты. И суверенитет Шотландии не дань политтехнологиям, но вполне реалистичный вариант развития событий. Если не при нынешних политиках, то позже.