Крейсер «Москва» вновь вышел в море после трехлетнего перерыва

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» после долгих лет простоя вновь вышел в море. Такую информацию этим утром опубликовал паблик «ВМФ России — Мы несем Андреевский флаг».

Почему для многих выход «Москвы» в море оказался совершенно неожиданным, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Убийца авианосцев»

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Москва» — корабль известный, а на Черноморском флоте — так и вовсе легендарный.

Его история началась в начале 1970-х годов, когда ВМФ СССР потребовались надводные единицы с мощными и дальнобойными ПКР для уничтожения авианосных ударных групп вероятного противника в океанской зоне. Во многом потребность в таких кораблях была вызвана запредельной стоимостью других надводных «убийц авианосцев» — тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 (шифр «Орлан»).

Среди задач, которые должны были решать новые советские ракетные крейсера, числились:

— придание боевой устойчивости силам флота в отдаленных районах морей и океанов;

— нанесение ударов по крупным надводным кораблям и ударным группировкам противника;

— решение задач коллективной ПВО соединений и конвоев в удаленных районах морей и океанов.

В случае необходимости крейсера также должны были уметь бороться с подводными лодками, осуществлять поддержку десантов и вести обстрел побережья, занятого противником.

В 1972 году последовало соответствующее решение комиссии при Совете министров СССР по военно-техническим вопросам. В том же году Северное ПКБ получило тактико-техническое задание на эскизный проект альтернативного «Орланам» «убийцы авианосцев». Проекту нового корабля присвоили номер «1164» и шифр «Атлант».

Имея водоизмещение в пределах 10 тыс. тонн (у «Орланов» оно достигало 25 тыс. тонн), «Атланты» должны были оснащаться газотурбинными установками и нести по 16 противокорабельных ракет комплекса П-500 «Базальт». Последние позже были заменены на такое же количество ПКР более совершенного комплекса П-1000 «Вулкан».

ПВО «Атлантов» обеспечивали ЗРК С-300Ф «Форт» и М-4 «Оса-М», а также шестиствольные 30-мм артавтоматы АК-630. За противолодочную оборону отвечали пара пятитрубных 533-мм торпедных аппаратов, две реактивные бомбометные установки РБУ-600 и вертолет Ка-25РЦ.

Ко всему этому «богатству» прилагалось достаточно мощное радиотехническое оборудование плюс «вишенка на торте» — спаренная 130-мм автоматическая артустановка АК-130, имевшая феноменальную скорострельность 60 выстрелов в минуту.

Технический проект ракетного крейсера проекта 1164 был утвержден 21 августа 1974 года. Закладка головного «Атланта» — крейсера «Слава» — состоялась 4 октября 1976 года.

Изначально предполагалось построить 10 «Атлантов», но затем программу сократили до 6 единиц, из которых в Николаеве успели заложить четыре крейсера, а ввести в строй — всего три. Эта тройка пополнила состав Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а вот четвертый «Атлант» — доставшийся Украине «Адмирал флота Лобов» — так и не был достроен.

В апреле 2017 года президент украинского государства Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже «Лобова», переименованного на «Незалежной» в «Украину»…

Походы и награды

Но вернемся к «Славе».

Головной корабль проекта 1164, один из самых мощных кораблей отечественного ВМФ, был введен в эксплуатацию 13 декабря 1982 года. Последующие 37 лет жизни крейсера по драматизму и насыщенности неожиданными событиями, пожалуй, не уступают гомеровской «Одиссее».

«Слава» не раз ходила в дальние походы, несла боевую службу и принимала участие в разного рода «ответственных мероприятиях». Так, например, в июле 1989 года на крейсере проводился советско-американский эксперимент по возможности дистанционного обнаружения ядерных крылатых ракет морского базирования. В декабре того же года корабль обеспечивал встречу президента СССР Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальте.

В марте 1991 года «Слава» встала на капремонт и модернизацию в Николаеве, где из-за развала Советского Союза и застряла. Кремлю, погрузившемуся в омут политической нестабильности, долгое время было откровенно не до «Славы».

Между тем долги за ремонтные работы на крейсере росли. Отдавать их вдруг ставшему иностранным судостроительному заводу в Николаеве командованию ЧФ было откровенно нечем. Дошло до того, что закрывать задолженность решили… бартером. То есть демонтировать со «Славы» часть оборудования, чтобы переставить его на «Лобова»-«Украину».

Когда же этого оказалось недостаточно, в штабных коридорах стали осторожно поговаривать о возможности списания «Славы». Одновременно не прекращались попытки украинских властей склонить экипаж крейсера к переходу под жовто-блакитный флаг.

Судьба «Славы» повисла на волоске. В самый пиковый момент в ситуацию вмешался мэр Москвы. О дальнейшем официальный источник сухо повествует так:

«Шефская помощь столичной мэрии и лично Юрия Лужкова позволили найти средства для окончания ремонта».

В общем, правительство Москвы приняло шефство над кораблем, а Лужков «убедил» украинцев завершить ремонтные работы на «Славе», после чего «отпустить» крейсер в Севастополь. В ходе этой эпопеи благодарные черноморцы переименовали «Славу» в «Москву».

13 мая 1998 года с целью сохранения на флоте гвардейских традиций крейсеру были переданы флаг и гвардейское звание выведенного из состава Черноморского флота гвардейского сторожевого корабля «Красный Кавказ». Когда в августе 1999 года «Москва» наконец-то вновь вступила в строй, над крейсером уже развевался не военно-морской флаг СССР, а украшенный гвардейской лентой флаг Андреевский.

Чудом вернувшаяся из небытия «Москва» стала флагманом Черноморского флота, каковым и остается до сих пор.

В августе 2009 года крейсер участвовал в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии. В 2013-м, с июля по ноябрь, «Москва» находилась в дальнем походе, посетив с деловыми заходами Португалию, Кубу, Никарагуа, Венесуэлу и Кипр. В марте 2014 года «Москва» вместе с другими кораблями Черноморского флота осуществляла блокаду кораблей и судов ВМСУ в заливе Донузлав. С сентября 2015-го по январь 2016 года ракетный крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в восточной части Средиземного моря и осуществлял прикрытие развернутой в Сирии группировки российских ВКС.

Столь насыщенные «трудовые будни» ракетного крейсера достойно подытожило 22 июля 2016 года вручение кораблю ордена Нахимова. По итогам 2016 года ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Москва» возглавил список лучших кораблей Черноморского флота!..

«Безногий» флагман

Казалось бы, безоблачное будущее «Москве» было гарантировано. Но у любой медали, как известно, две стороны. Интенсивное использование корабля не самым лучшим образом сказалось на техническом состоянии флагмана ЧФ.

Особенно досталось главной энергетической установке крейсера. Если называть вещи своими именами, то после несения боевой службы у берегов Сирии «Москва» практически осталась без «ног». Кораблю настоятельно требовался, как минимум, серьезный ремонт, а как максимум — еще и модернизация.

Ситуация осложнялась сразу несколькими факторами.

Во-первых, только-только закончились капитальный ремонт и модернизация однотипного с «Москвой» крейсера «Маршал Устинов». Тот простоял на судоремонтном заводе «Звездочка» с июля 2011 года по декабрь 2016 года. Сразу после этого «потянуть» столь же длительные и затратные работы на еще одном «Атланте» ни ВМФ, ни ОПК России оказались не готовы.

Во-вторых, восстановление боеспособности «Москвы» силами севастопольского судоремонта представлялось командованию ВМФ проблематичным. При этом не меньше вопросов вызывала способность «обезноженного» крейсера добраться из Черного моря в Северодвинск, где «Москвой» могла бы заняться «Звездочка».

В-третьих, по слухам, сами черноморцы не горели желанием расставаться с пусть и не ходовым, но единственным в составе ЧФ кораблем 1-го ранга.

В-четвертых, «Москва», как мы помним, являлась головным кораблем проекта 1164, то есть самым изношенным из введенной в строй тройки «Атлантов». Это обстоятельство заметно усиливало сомнения в рациональности не только модернизации, но и возвращения крейсера в ходовое состояние.

Вот так и получилось, что флагман Черноморского флота надолго завис у причала в севастопольской бухте. С прогулочных катеров, снующих мимо «Москвы», туристы иногда наблюдали на палубе крейсера следы вялотекущих ремонтных работ.

Раз в год буксиры оттаскивали «парализованный» флагман от причальной стенки и ставили его на «парадные» бочки по случаю Дня ВМФ России. Затем те же буксиры возвращали «Москву» к знакомому севастопольскому причалу, и крейсер вновь погружался в дрему. До следующего парада.

В феврале 2017 года в СМИ прошла информация, что «Москва» должна была в 2018 году все же покинуть Севастополь и уйти в Северодвинск. Мол, принципиальное решение по этому поводу уже принято, проходит этап согласования технических характеристик и параметров контракта, который до конца года намерены заключить Объединенная судостроительная корпорация и Минобороны. Однако позже появились сообщения о том, что крейсер планируется за три года отремонтировать и модернизировать в Севастополе силами 13-го судоремонтного завода ЧФ.

Так или иначе, но 2019 год «Москва» встретила по-прежнему в неходовом состоянии. При этом споры о дальнейшей судьбе флагмана ЧФ продолжались. Чем дольше «Москва» не выходила в море, тем громче раздавались голоса скептиков, считавших, что «крейсер свое отплавал», а потому дальнейший курс корабля лежит исключительно в точку утилизации. В Севастополе даже появлялись инициативные группы, пытавшиеся ходатайствовать о превращении «Москвы» в корабль-музей.

Украинские СМИ тоже не остались в стороне. Они радостно подбадривали себя и своих читателей заголовками «У России безнадежно сломалась «Москва», «Флагман Черноморского флота умирает в порту Севастополя» и так далее.

Отдать швартовы!

То, что состояние крейсера не столь аховое, как это казалось многим «диванным экспертам», стало понятно лишь 31 марта 2019 года. В этот день командир отмечавшей свое пятидесятилетие 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ Олег Криворог внезапно обмолвился:

«Капитальный ремонт крейсера «Москва» — это перспективные планы. Текущий ремонт крейсера ведется непрерывно. И в наших планах в ближайшее время корабль вывести в море и поставить в строй».

А 3 июня севастопольцы вдруг обнаружили крейсер не на месте его штатной стоянки, а на стенде размагничивания. Намек оказался более чем прозрачным. В Twitter появилась красноречивая запись:

«Предположительно ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» готовится к выходу в море».

Поверить в такой поворот событий после многолетнего простоя «Москвы» было откровенно трудно. Посетители профильных форумов продолжали активно сомневаться. Типичные комментарии при этом выглядели примерно так:

«Если кораблю пришло время очередной обработки на стенде, то это значит только то, что кораблю пришло время очередной обработки на стенде. Придет время докования — поставят в док».

Тем не менее, утром 5 июня стало известно о выходе «Москвы» в море. Как мы уже писали, первыми об этом сообщили соцсети. Ближе к 10.00 среды появилась и официальная информация.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» под командованием капитана 1 ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота, — сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. — На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем. После возвращения в пункт базирования (Севастополь) на крейсере продолжится проведение следующего этапа плановых ремонтных работ общекорабельных систем и механизмов».

Станет ли этот выход «Москвы» предтечей давно анонсированного перехода крейсера в Северодвинск или отправки корабля на новую боевую службу к берегам Сирии, пока остается неизвестным. Но сам факт того, что флагман ЧФ вновь на ходу, — отличный подарок флоту и России.