Украинец Непогодин заявил, что его «оболгали», изгнав с телеканала «Россия 1»

Украинского писателя и журналиста Всеволода Непогодина выгнали из студии программы «60 минут» за оскорбления, которые он начал выкрикивать, когда начальник пресс-службы милиции ДНР Даниил Безсонов в ходе прямого включения из Донецка рассказывал об обстреле мечети «Ахать Джами».

Непогодин назвал жителей Донбасса «террористами» и сделал в их адрес некий жест, оставшийся за кадром, но замеченный ведущим политического ток-шоу Евгением Поповым.

«Вы что делаете? Уходите отсюда!» — сказал Попов Непогодину.

Покидая студию, украинец продолжил выкрикивать оскорбления и показывать средний палец Безсонову.

Комментируя это, соведущая Попова Ольга Скабеева отметила, что «этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе».

«Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса», — подчеркнула телеведущая.

Но Всеволод Непогодин считает, что его «оболгали и дискредитировали».

«Я не хочу сейчас что-то комментировать. В любом случае я сегодня буду на телеканале «Россия 1» в программе «Кто против?», и все, что надо, я там скажу. Понимаете, если они мне слова не дали, меня оболгали, дискредитировали, если программа «60 минут» мне не предоставит площадку, то я сегодня буду на программе «Кто против?» и там все скажу. Больше никому никаких комментариев не будет», — сказал Непогодин Федеральному агентству новостей.

Напомним, ведущий программы «Кто против?» Владимир Соловьев в середине мая тоже выгонял этого украинского эксперта из своей студии. Это произошло после того, как Непогодин назвал Степана Бандеру символом борьбы против «сталинизма», а также «альтернативой борьбы за свою свободу».

«Говоришь, то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы… Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу», — сказал Соловьев Непогодину.

После этого в комментарии ФАН Соловьев объяснил, что вынужден приглашать в свою программу Непогодина и ему подобных украинских националистов, «чтобы все увидели, что думают и говорят представители творческой и политической «элиты» Украины», и не говорили, что все в его студии — российская пропаганда.