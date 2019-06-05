Москва, 5 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности РФ до 2025 года.

Текст распоряжения появился на сайте кабинета министров. В документе говорится, что председатель правительства Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года. В справке к документу указано, что программа определяет приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности страны. Также в ней перечислены основные экологические мероприятия, названы сроки их выполнения, перечислены исполнители.

План включает меры по развитию эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации отходов и их повторного применения.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил приоритеты России в экологии. По его словам, снижение отрицательного влияния хозяйственной деятельности для окружающей среды является одной из важнейших задач России. Президент считает, что от эффективного выполнения этой задачи напрямую зависит устойчивое и гармоничное развитие РФ, здоровье граждан и сохранение редких представителей флоры и фауны.

Путин выразил уверенность, что в России будет продолжена работа по привлечению внимания общества к проблемам экологии, формированию экологической культуры и бережного отношения к природе у населения.

Напомним, россияне считают свалки и загрязнение воздуха основными экологическими проблемами страны. Об этом говорят итоги опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 22% населения считают наиболее опасным для окружающей среды в России загрязнение воздуха, 16% недовольны свалками, 13% назвали грязные реки и озера основной проблемой в сфере экологии.

Кроме того, россияне указали как угрожающие экологии несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).

При этом 23% россиян уверены, что состояние окружающей среды за последние годы улучшается, 31% жителей считают, что экология ухудшается.