Технический сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Москва, 5 июня. Технический сбой произошел в базе ГИБДД по всей России. О проблемах с Федеральной информационной системой (ФИС) сообщил источник в правоохранительных органах.

База Госавтоинспекции не работает в Москве и во многих других регионах. Из-за этого граждане не могут поставить автомобили на учет или снять с него транспортное средство. Специалисты работают над устранением неполадок. Сбой должен быть ликвидирован в ближайшее время, сообщил источник ТАСС.

ГИБДД пользуется Федеральной информационной системой с 2016 года. База предназначена для сбора, учета и обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ГИБДД создает цифровую платформу с данными о злостных нарушителях ПДД. Эта система позволит проверять водителей при приеме на работу в сфере пассажирских перевозок.