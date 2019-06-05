НАТО поставит радар дальнего обзора в Черногории

Белград, 5 июня. Комитет НАТО по инвестициям одобрил установку 3D-радара дальнего обнаружения в Черногории. Как заявили в Минобороны страны, установка такого радара является самым бюджетным решением для слежения за воздушным пространством, и должно способствовать укреплению суверенитета и повысить безопасность воздушного сообщения.

«Нашей стране одобрили выделение радара дальнего обнаружения для слежения за воздушным пространством. Радар дадут Черногории бесплатно для пользования на неопределенное время. В следующие два года будет проведена модернизация, обучение кадров и установка радара», — сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Как ранее сообщалось, стоимость изготовления такого радара оценивается примерно в 20 млн евро, а его доставка и установка на территории Черногории обойдется еще в 4 млн евро.

3D-радары, в отличие от более распространенного 2-D радара, обеспечивают радиолокационное покрытие сразу в трех измерениях — дальность, направление и высота.

Информация, предоставляемая 3D-радаром, используется для противовоздушной обороны, наблюдения и перехвата, а также включает в себя мониторинг погоды.

Черногория примкнула к Североатлантическому альянсу два года назад - 5 июня 2017 года. Парламент единогласно проголосовал за вступление страны в НАТО, поскольку оппозиция бойкотировала заседание. Референдум по этому вопросу в Черногории проводить не стали. В июне прошлого года самолеты ВВС Италии и Греции начали патрулирование воздушного пространства республики.