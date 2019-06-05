Свиридов собирает оппозиционеров «с любой ориентацией» и сажает на «Выбиратор»

«Политический Uber», имеющий цель самопиара и крайне неудачное название «Выбиратор», не приблизит «справедливоросса» Илью Свиридова к победе в Мосгордуме. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Политический Uber

Выборы в Мосгордуму приближаются. Московский политик Илья Свиридов запустил «политический Uber» для кандидатов с очень странным названием «Выбиратор».

«Мы подготовили CRM систему управления избирательной кампанией, которая позволит автоматизировать контроль за ходом кампании и наладить взаимодействие всех участников: от руководителя кампании до агитатора или волонтера», — написал Илья Свиридов на своей странице в Facebook.

Есть еще один примечательный момент. На сайте проекта можно поддержать множество кандидатов, «с любой политической ориентацией», например, скандально известного Илью Яшина.

Официальная поддержка Свиридовым выдвижения Яшина, конечно, не могла остаться незамеченной. Между ним и его партией «Справедливая Россия» возник конфликт. «Справедливая Россия» справедливо посчитала, что подобные действия мало рифмуются с политикой партии. Решение было принято жесткое — руководство «справедливороссов» отказалось выдвигать Свиридова от партии.

Свиридову, как самовыдвиженцу, придется собрать свыше пяти тысяч подписей.

«Я иду на выборы как независимый кандидат. Это значит, что для регистрации мне необходимо собрать более 5 тысяч подписей. Это серьезная цифра», — сообщил Свиридов.

Так что же предлагает Свиридов? Как он сам объясняет, «Выбиратор» якобы позволит эффективно управлять ресурсами и работать со своими агитаторами.

«Например, если вы даете задание сборщику подписей обойти всю улицу, можно будет за ним следить: действительно ли он побывал в каждом районе или нет. Так удастся отсеять недобросовестных исполнителей или вовсе злостных провокаторов, присланных оппонентами», — объясняет Свиридов.

Кроме того, в интервью Daily Storm Свиридов отметил, что «Выбиратор» должен помочь кандидатам помочь экономить время. «Только вместо клиента у нас — избиратель», — заявил он.

«Кто-то идет от «Яблока», кто от КПРФ, кто-то вроде Яшина — и вовсе беспартийный самовыдвиженец. Нам не важна политическая ориентация кандидата», — объясняет Свиридов.

Свиридову не победить

Как отметил Сергей Простаков, Илья Свиридов на прошлых выборах в Мосгордуму проиграл представительнице КПРФ Елене Шуваловой, которая и в этот раз собирается стать кандидатом по тому же округу. Проект «политического Uber» выглядит не способом борьбы за собственный результат, а средством в очередной раз напомнить о своих амбициях в масштабах столицы.

«Примечательно, что проект Дмитрия Гудкова и Максима Каца стал образцом для подражания именно в кампании Свиридова. Изначально о подобных планах заявляли и ЛДПР, однако сейчас громкое имя использует конфликтующий со «Справедливой Россией» Свиридов. Именно о разногласиях с партией свидетельствует его самовыдвижение. А при наличии еще и большого риска в очередной раз проиграть выборы громкая пиар-кампания — это скорее инструмент для подстраховки и облегчения перехода в другие политические проекты», — добавил Сергей Простаков.

Политолог подчеркнул, что никакого иного смысла, кроме наработки связей и самопиара, «политический Uber» Свиридова не имеет. «Выбиратор» не поможет победить ни ему самому, ни решившим участвовать в его проекте кандидатам. Кроме того, уверен эксперт, название у проекта выбрано крайне неудачное. Оно вызывает ассоциации, совершенно не связанные с политикой.