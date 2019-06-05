Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Москва, 5 июня. Известный продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщили сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Бари Алибасов был госпитализирован в отделение токсикореанимации. Врачи рассказали, что температура у продюсера 36,9.

О происшествии сообщил сын Бари Алибасова 4 июня. Он рассказал, что продюсер ошибочно принял химическую жидкость за сок и выпил ее. Алибасов тут же понял, что произошло, и вызвал скорую, сообщает НСН. Продюсеру сделали промывание на месте, а затем госпитализировали с сильнейшим ожогом пищевода. Бари Алибасов-младший считает, что с продюсером все будет хорошо. Алибасова навестила в больнице его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, пишет «Свободная Пресса».

Бари Алибасов является создателем и бессменным руководителем популярной в 1990-е годы группы «На-На». Коллектив был основан в 1989 году. Алибасов не только выступал продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, режиссировал фильмы-концерты о «На-На», а также писал тексты и музыку ко многим песням.

71-летний Бари Алибасов был официально женат пять раз. При этом сына продюсеру родила Елена Уронич, с которой Алибасов состоял в незарегистрированных отношениях. 20 ноября прошлого года продюсер вступил в брак с советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.