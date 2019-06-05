Африканские страны могут перенять опыт Судана в проведении мирных выборов

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер считает, что соседи Судана могут использовать его опыт в проведении мирных выборов в стране.

Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что приветствуют решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

О начале формирования временного правительства заявил глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан. Во время своего телеобращения к нации он призвал суданцев провести всеобщие выборы. В то же время МИД РФ призвал все суданские силы проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты в стране мирными демократическими средствами на основе широкого национального диалога.

Председатель правления компании «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что разделяет позицию российского внешнеполитического ведомства, так как «Россия всегда поддерживает максимально мирное урегулирование любой государственной ситуации».

«Это (мирное урегулирование спорных ситуаций — Прим. ФАН), безусловно, относится к исключительной компетенции самой страны — принимать решение относительно выборов, своего правительства, своего государства в целом. И отвечая на вопрос, что лучше для суданского народа, я отвечу — отсутствие любых политический или военных конфликтов. Соответственно, если выборы в 2020 году пройдут в нормальном правовом режиме, то, безусловно, для суданского народа, впрочем, как и для всех его соседей, это станет положительным опытом, который можно использовать», — сказала она.

По словам собеседника ФАН, мирное урегулирование всех спорных ситуаций в стране и создание технократического правительства позволят Судану и его жителям развиваться дальше. Эксперт также подчеркнула важность того, что с площади перед армейским штабом в Хартуме были убраны «расшатывающие лодку провокаторы». Это, по ее мнению, позволит стабилизировать обстановку в столице страны.

«Мы прекрасно понимаем, что есть определенные тенденции, они не вчера родились в Африканских странах с точки зрения смены власти, но надо отдать должное, что за последнее время страны Африки при урегулировании или при проведении выборов все-таки придерживаются тенденции мирной смены власти, если это необходимо или там, где пришло время. Поэтому я думаю, что Судан не будет исключением и создаст положительную динамику своим соседям», — заключила Цейзер.

Напомним, в начале апреля в Судане произошел государственный переворот. Военнослужащие республики объявили об отстранении от власти президента страны Омара аль-Башира. Глава оборонного ведомства республики заявил о взятии власти в стране военными на два года и о начале переходного периода.