Сотрудница «Зимней вишни» не знала, где находятся эвакуационные выходы

Кемерово, 5 июня. Повар кофейни в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Надежда Волкова заявила в суде, что не знала, где находятся эвакуационные выходы в здании.

По словам женщины, о пожаре она узнала от коллеги, который закричал, что в здании пожар и необходимо эвакуироваться. По ее словам, в тот день никакого звукового или светового сигнала о возгорании не было.

Волкова также сообщила, что при приеме на работу в «Зимнюю вишню» для нее не был проведен противопожарный инструктаж, вместо этого она просто поставила подпись на каких-то бумагах, отметила «Газета Кемерова».

Заводской районный суд Кемерово продолжает рассмотрение уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек,