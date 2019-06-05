Косово при поддержке НАТО и ЕС готовит аннексию южной Сербии, в Белграде возмущены

Ведущие сербские политики, журналисты и дипломаты комментируют скандальные заявления, сделанные на днях косовским лидером Хашимом Тачи. Главный косовар намеренно пошел на обострение отношений с Евросоюзом, а главное — впервые озвучил притязания Косово на Прешевскую долину, расположенную в Центральной Сербии. Известный сербский политик и журналист Мирослав Лазанский прокомментировал эту проблему в интервью корреспондентам Федерального агентства новостей.

Напомним, в последние дни руководство непризнанной Россией Республики Косово сделало сразу несколько шагов для обострения отношений как с Москвой, так и с Евросоюзом. В начале июня косовский лидер Хашим Тачи предупредил о возможном проведении референдума об объединении с Албанией.

«Если ЕС продолжит изолировать Косово, то будет рассмотрена возможность референдума об объединении с Албанией, — заявил Тачи. — Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косово и Албании. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, то пусть они примут только один флаг».

Но наиболее острую реакцию в Сербии вызвало заявление Хашима Тачи о том, что объединенное албанское государство может включать и Прешевскую долину — населенные албанцами районы на юге и в центре Сербии.

Более того, в конце мая Приштина направила открытое письмо лидеру «Демократического союза Косово» Исе Мустафи, в котором прямо заявлено: Прешевскую долину следует присоединить к Косово, а Косово — к Албании «под общим зонтиком ЕС или же под албанским зонтиком, если ЕС продолжит держать двери закрытыми».

Возможность реализации косоварами подобных территориальных «кульбитов» прокомментировал корреспондентам ФАН в Белграде Мирослав Лазанский — сербский писатель, журналист и военно-политический комментатор. С 2016 года он также является депутатом Национального собрания Сербии.

«Претензии Косово на Прешевскую долину выглядят претенциозно и малореалистично — ведь она расположена как на юге, так и в самом центре Сербии, — говорит Лазанский. — Хашим Тачи предлагает нам довольно оригинальный, чисто албанский компромисс: чтобы Сербия отдала им Прешевскую долину, а Косово нам в ответ — ничего. Возникает вопрос — а в чем состоит этот «компромисс»? Теоретически он мог бы возникнуть, если бы косовары вернули Сербии весь север края, где исторически проживают сербское население, а мы им — ту часть Прешево, где расположены албанские поселения».

Также, по мнению Лазанского, вариантом компромисса с косоварами было бы объединение сербских общин на юге Косово в единую территорию.

«Это важно для нас в том плане, чтобы защитить православные монастыри и другие культурные памятники, которые расположены как на севере, так и на юге Косово, — говорит политик. — На наш взгляд, косовары должны в обязательном порядке признать экстерриториальность монастырских территорий. Ведь каждый монастырь — это памятник культурного наследия Сербии. Но косовары не предлагают нам никакого компромисса — они просто продавливают свою точку зрения, свои притязания на сербские территории, даже не сопровождая это никакой внятной аргументацией».

По поводу возможного объединения Косово и Албании Мирослав Лазанский сообщил следующее: действительно, таким образом краю будет намного проще войти в состав ООН (против чего сегодня выступают Сербия, Россия и еще целый ряд стран. — Прим. ФАН).

«Безусловно, Сербия никак не может вмешаться в процесс объединения Албании и Косово. Население этих двух субъектов сегодня абсолютно тождественно, а между ними фактически не существует никакой границы, — говорит Лазанский. — Но президент Тачи на этом основании не может претендовать на Прешевскую долину. Косовары могут попытаться захватить эту территорию только с помощью военной силы. Но в этом случае и Сербия применит свои военные возможности, намного превосходящие силы, которыми располагает Косово».

По мнению сербского политика, умерить территориальные аппетиты Тачи и других косовских лидеров могут только Соединенные Штаты. Однако делать они это не торопятся.

«По мнению многих в Сербии, Америка намеренно поощряет косоваров на территориальную экспансию против нашей страны, и Прешевская долина — далеко не последний объект таких претензий, — считает Лазанский. — Впрочем, с таким же успехом Тачи может претендовать на территорию Луны. Могу с уверенностью сказать — без возникновения масштабного военного конфликта косовары никогда не получат Прешево. Это территория Центральной Сербии, и албанцы должны уважать нашу территориальную целостность».

По мнению Лазанского, в случае военного конфликта у косоваров — так же как и у албанской армии — нет ни малейшего шанса достойно противостоять сербской армии.