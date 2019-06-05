Косово при поддержке НАТО и ЕС готовит аннексию южной Сербии, в Белграде возмущены
Ведущие сербские политики, журналисты и дипломаты комментируют скандальные заявления, сделанные на днях косовским лидером Хашимом Тачи. Главный косовар намеренно пошел на обострение отношений с Евросоюзом, а главное — впервые озвучил притязания Косово на Прешевскую долину, расположенную в Центральной Сербии. Известный сербский политик и журналист Мирослав Лазанский прокомментировал эту проблему в интервью корреспондентам Федерального агентства новостей.
Напомним, в последние дни руководство непризнанной Россией Республики Косово сделало сразу несколько шагов для обострения отношений как с Москвой, так и с Евросоюзом. В начале июня косовский лидер Хашим Тачи предупредил о возможном проведении референдума об объединении с Албанией.
«Если ЕС продолжит изолировать Косово, то будет рассмотрена возможность референдума об объединении с Албанией, — заявил Тачи. — Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косово и Албании.
Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, то пусть они примут только один флаг».
Но наиболее острую реакцию в Сербии вызвало заявление Хашима Тачи о том, что объединенное албанское государство может включать и Прешевскую долину — населенные албанцами районы на юге и в центре Сербии.
Более того, в конце мая Приштина направила открытое письмо лидеру «Демократического союза Косово» Исе Мустафи, в котором прямо заявлено: Прешевскую долину следует присоединить к Косово, а Косово — к Албании «под общим зонтиком ЕС или же под албанским зонтиком, если ЕС продолжит держать двери закрытыми».
Возможность реализации косоварами подобных территориальных «кульбитов» прокомментировал корреспондентам ФАН в Белграде Мирослав Лазанский — сербский писатель, журналист и военно-политический комментатор. С 2016 года он также является депутатом Национального собрания Сербии.
«Претензии Косово на Прешевскую долину выглядят претенциозно и малореалистично — ведь она расположена как на юге, так и в самом центре Сербии, — говорит Лазанский. — Хашим Тачи предлагает нам довольно оригинальный, чисто албанский компромисс: чтобы Сербия отдала им Прешевскую долину, а Косово нам в ответ — ничего.
Возникает вопрос — а в чем состоит этот «компромисс»? Теоретически он мог бы возникнуть, если бы косовары вернули Сербии весь север края, где исторически проживают сербское население, а мы им — ту часть Прешево, где расположены албанские поселения».
Также, по мнению Лазанского, вариантом компромисса с косоварами было бы объединение сербских общин на юге Косово в единую территорию.
«Это важно для нас в том плане, чтобы защитить православные монастыри и другие культурные памятники, которые расположены как на севере, так и на юге Косово, — говорит политик. — На наш взгляд, косовары должны в обязательном порядке признать экстерриториальность монастырских территорий.
Ведь каждый монастырь — это памятник культурного наследия Сербии. Но косовары не предлагают нам никакого компромисса — они просто продавливают свою точку зрения, свои притязания на сербские территории, даже не сопровождая это никакой внятной аргументацией».
По поводу возможного объединения Косово и Албании Мирослав Лазанский сообщил следующее: действительно, таким образом краю будет намного проще войти в состав ООН (против чего сегодня выступают Сербия, Россия и еще целый ряд стран. — Прим. ФАН).
«Безусловно, Сербия никак не может вмешаться в процесс объединения Албании и Косово. Население этих двух субъектов сегодня абсолютно тождественно, а между ними фактически не существует никакой границы, — говорит Лазанский. — Но президент Тачи на этом основании не может претендовать на Прешевскую долину.
Косовары могут попытаться захватить эту территорию только с помощью военной силы. Но в этом случае и Сербия применит свои военные возможности, намного превосходящие силы, которыми располагает Косово».
По мнению сербского политика, умерить территориальные аппетиты Тачи и других косовских лидеров могут только Соединенные Штаты. Однако делать они это не торопятся.
«По мнению многих в Сербии, Америка намеренно поощряет косоваров на территориальную экспансию против нашей страны, и Прешевская долина — далеко не последний объект таких претензий, — считает Лазанский. — Впрочем, с таким же успехом Тачи может претендовать на территорию Луны.
Могу с уверенностью сказать — без возникновения масштабного военного конфликта косовары никогда не получат Прешево. Это территория Центральной Сербии, и албанцы должны уважать нашу территориальную целостность».
По мнению Лазанского, в случае военного конфликта у косоваров — так же как и у албанской армии — нет ни малейшего шанса достойно противостоять сербской армии.
«Однако за спиной у косоваров стоят Соединенные Штаты, и это большая проблема. Сербская армия — самая сильная в бывшей Югославии, у нее есть обновленная военная техника, современные системы связи, противовоздушной обороны и т. д. Наши солдаты и офицеры хорошо обучены, албанские и косовские военные им в подметки не годятся.
Но противостоять силам НАТО для сербской армии было бы проблематично. Тем не менее у нас есть политическая, военная и дипломатическая поддержка со стороны России. И Сербия ее очень ценит — здесь знают, что в случае чего Россия всегда выступит на нашей стороне», — заключает эксперт.