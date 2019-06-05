Лондон, 5 июня. Американский лидер Дональд Трамп не исключил военной операции против Ирана, однако предпочел бы вести переговоры с властями республики. С таким заявлением глава Белого дома выступил в интервью телеканалу ITV.

Журналист поинтересовался у американского президента, считает ли он, что ему придется применять военную силу против Ирана.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность», — сказал глава США, отвечая на вопрос ведущего.

Трамп утверждает, что Иран участвовал в 14 военных операциях, когда он пришел к власти в 2016 году. Он обвинил иранское руководство в поддержке терроризма.

Американский лидер также прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он назвал соглашение, которое было заключено еще в 2015 году при Бараке Обаме, «ужасной сделкой, потому что она была краткосрочной». По его мнению, после того, как Вашингтон вышел из договора, Иран «стал другой страной».

При этом Трамп допускает переговоры с лидером Ирана Хасаном Роухани.

«Да, конечно, я предпочел бы переговоры», — подчеркнул американский президент.

Напомним, в начале мая прошлого года Трамп объявил, что США выходят из ядерной программы по Ирану. Через год Тегеран заявил о приостановке выполнения части обязательств по СВПД.