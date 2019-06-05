Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Санкт-Петербург, 5 июня. Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss». Провокационное видео на религиозную тему опубликовано на официальном канале группы в YouTube.

Главной героиней клипа стала юная девушка, которая пришла в танцевальный клуб и встретила там парня, напомнившего ей Иисуса Христа. Она была очарована молодым человеком и влюбилась в него. В тексте песни рассказывается, как прекрасен избранник героини. Трек заканчивается речитативом лидера группы Сергея Шнурова. Песня относится к танцевальному стилю, который обычно не свойственен «Ленинграду».

Перед клипом на экране появляется предупреждающая заставка. В ней говорится, что видео «не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы».

Режиссером клипа стал Лео Соколовский. Он прославился благодаря работе с такими коллективами, как «Потап и Настя» и «Время и стекло». Клип стал уже вторым видео «Ленинграда», выпущенным после объявления о распаде группы, отмечает «ФедералПресс». Пользователи YouTube пока приняли новую работу не очень тепло: на 38 тысяч лайков приходится около 10 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил о завершении эпохи рэп-баттлов. Он считает, что подобные шоу уже не представляют интереса. Музыкант предполагает, что рэп-баттлы могут существовать в качестве способа выяснения отношений.