Samsung объявила цены на интерьерные телевизоры в России

Нью-Дели, 5 июня. Южнокорейская компания Samsung начала принимать предварительные заказы на интерьерные телевизоры The Frame новейшего поколения 2019 года. Для предзаказа доступны модели с диагональю 55 и 49 дюймов. Стоимость устройств на российском рынке будет начинаться от 119 900 рублей и 99 900 рублей соответственно.

Обновленная линейка телевизоров-картин Frame 2019 года создана на основе квантовой технологии QLED, что позволило получить изображение высочайшего качества в разрешении 4K, а также в 100-процентном объеме и глубоком контрасте.

Новинка от Samsung 2019 года получила встроенное приложение «Магазин искусства», в котором собраны произведения величайших русских и европейских художников из коллекции Государственного Эрмитажа. Телевизоры также оснащены встроенными приложениями iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддерживают функцию Apple AirPlay 2, сообщает Ferra.

Любую картину из коллекции можно установить на экран в фоновом режиме, тогда изображение будет практически не отличимо от картины благодаря качеству изображения и тончайшему корпуса телевизора. Как сообщается, телевизоры-картины с экраном диагональю 43 и 65 дюймов можно будет приобрести в июле этого года.