Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Алексей Навальный нацелился на сентябрьские выборы в Московскую городскую думу. Блогер планирует использовать «умное голосование», чтобы оказать поддержку оппозиции и выдвинуть своих кандидатов в городской парламент. Однако успех кампании Навального вызывает сомнения, так как на «штурм» Мосгордумы идут геи, уголовники и коррупционеры.

Навальный на ниве своей блогерской деятельности вновь взялся за неблагодарное дело – пытается объединить оппозиционные силы, чтобы оказать противодействие партии власти и отобрать у ее политиков большинство мест в Московской городской думе. Выборы в столичный парламент пройдут уже в сентябре этого года. Для реализации идеи одиозный блогер придумал так называемое «умное голосование», суть которого сводится к агитации населения за поддержку сильнейшего оппозиционного кандидата. Таким образом, планируется оттянуть голоса у политиков из «Единой России».

Естественно, в число «сильнейших» Навальный записал своих протеже. В «команду» Алексея входят: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас и Владимир Милов. Всех их блогер собирается продвигать с использованием финансовых ресурсов так называемого ФБК. А мы помним, на какие средства живет Фонд – беглых российских олигархов, международных преступников и на доходы от мошеннических схем.

Есть ли у блогера шансы протолкнуть своих кандидатов во власть города с использованием «народной поддержки» и оппозиционных сил? Вряд ли. Навальный уже показал навыки создания коалиции в 2013 году, когда стал участником скандала во время 9-го съезда «Координационного Совета оппозиции». На собрании Алексей, поглощенный лишь своими амбициями по получению поста мэра Москвы, переругался с «коллегами». Он оскорблял присутствующих, игнорировал обвинения и не давал никаких комментариев о краже денег с «кошелька Романовой», который пополняли честные россияне на организацию «болотных митингов». Казалось бы, причем тут история с донатами ФБК?

Еще раз блогер опрометчиво поступил в 2018-м после публикации компромата на журналиста Сергея Брилева. Материал вызвал множество дискуссий и расколол оппозицию, а не желающий слушать мнения Навальный снова принялся сыпать ругательства «направо и налево». Например, блогер вступил в перепалку с Антоном Долиным, чем вызвал лишь недовольство разочаровавшихся сторонников. Эти прецеденты из числа многих хорошо показывают – оппозиция десять раз подумает, прежде чем оказывать блогеру какую-либо поддержку.

В сложившейся ситуации Навальному остается надеяться лишь на свою «команду мечты», которая полностью состоит из «политических трупов». Геи, коррупционеры и уголовники едва ли смогут заручиться серьезной народной поддержкой. В публичном поле они вроде и есть, но толка от них нет.

Сын коррупционера Иван Жданов

Директор ФБК, идущий в Мосгордуму от 8 округа, – не единственный человек в своей семье, занимающийся политикой. Его отец Юрий Жданов возглавлял ненецкое отделение «Справедливой России», а в 2005 году работал заместителем главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Используя свое должностное положение, заботливый папа потратил 600 000 бюджетных рублей для оплаты обучения собственного сына. Интересно, что «сделка» с Московской государственной юридической академией им. О. Е. Кутафина была нагло заключена от лица местного управления образования.

Жданов-младший без угрызений совести принял подарок отца и теперь строит из себя «борца с коррупцией», хотя сам является подельником в мошенничестве. И хотя Жданов за прегрешения предков ответ держать не должен, этот коррупционный бэкграунд подрывает всякое доверие и превращает кандидата в «политический труп».

Есть у Жданова и свои «грешки». Оказывается, Иван «Родину не любит». Правоохранительные органы возбуждали уголовное дело в отношении протеже Навального в связи с уклонением последнего от службы в армии. Директор ФБК также не уважает законы собственной страны и отказывался исполнять решение суда по удалению фильма «Он вам не Димон» из-за содержания в ролике недостоверных сведений. Это привычная для данного Фонда история. Очевидно, что неисполнение законов - не очень хорошая черта для человека, идущего во власть.

Какая получается картина? «Родину не любит», папа – коррупционер, работает в криминальном ФБК, спонсируемом беглыми миллиардерами, ворами и преступниками. Вывод напрашивается сам собой.

Любовь Соболь

Самый скандальный кандидат в кандидаты в Мосгордуму, хочет вдвигаться от 43 округа и в представлении не нуждается. У нее настолько богатая биография, что остается только удивляться, почему она до сих пор идет на выборы. Брат-евромайданщик, а отец работал в криминальном аудиторском агентстве «Банкс-Эксперт», которое выдавало проблемным банкам положительные заключения. В итоге государство потратило 57 миллиардов рублей на выдачу страховых компенсаций вкладчикам.

Исходя из результатов журналистских расследований, есть основания полагать, что Любовь Соболь выдвигается в Мосгордуму для отстаивания интересов похоронного бизнеса, а избирательная кампания и вовсе ведется на средства «кладбищенских воротил», с которыми связан ее супруг Сергей Мохов. Юрист ФБК – «засланный казачок», которого бандиты хотят использовать для получения контроля над Ваганьковским кладбищем. Кроме того, ее муж замешан в финансовых махинациях между Навальным и миллиардером Михаилом Ходорковским.

Вряд ли избирателям понравится, что избивающая свою дочь Соболь, идет в Мосгордуму для защиты интересов бандитов, а не простых россиян.

«Огненный акционист-наркоман» Илья Яшин

Начав свою борьбу еще со студенческой скамьи, Яшин зарекомендовал себя неадекватным человеком, которому неважно за что бороться. Главный его принцип – идти против любой власти. Причем неважно, в какой стране. Сторонника Навального арестовывали на оппозиционном шествии даже в Минске.

Помимо этого, некоторые его публичные выходки явно говорят о проблемах с психикой. Так, на очередном оппозиционном мероприятии, молодой человек устроил политический перформанс с лозунгами и поджиганием собственной одежды. Правда после этой акции Яшину понадобилась госпитализация.

С самого начала политической карьеры деятельность Яшина спонсируют Агентство США по международному развитию (USAID), фонд Сороса «Открытое общество» и сбежавший олигарх Михаил Ходорковский, главной целью которых была организация «ненасильственной революции» в России.

Чуть позднее Яшин был замешан в коррупционном и наркоскандалах, которые существенно испортили репутацию политика.

Коррупционер Янкаускас

В 2013 году Янкаускас был в числе главных функционеров штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера — Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным — он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. В мае 2014 года Янкаускасу было предъявлено обвинение в присвоении народных средств. По версии следствия, соратники Навального присвоили себе 10 миллионов рублей. Политик, который сейчас хочет выдвинуться от 31-го округа, долгое время находился под домашним арестом.

Янкаускас прославился после того, как хакеры Infotrader взломали и опубликовали его переписки. Показательно его общение с другими оппозиционерами – Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Петром Гнилорыбовым, из которых возникает подозрение, что Янкаускас – гей.

К слову, его жена в курсе «увлечений» мужа. Об этом она так же обмолвилась в переписке с супругом.

«Кидала» Владимир Милов

Владимир Станиславович известен своими истериками. Он умудрился настроить против себя покровителей и коллег по оппозиционной деятельности. В 2011 году Милов обвинил организаторов митинга на Чистых прудах в «проведении провокаций», тем самым подставив Навального и Яшина под удар. Тогда несогласованная акция обернулась массовыми задержаниями.

Отдельный интерес представляет история его ссоры с Немцовым. По сути дела, поддержка Немцова и сделала Милова политиком, за что Немцов поплатился. Владимир Станиславович бравировал тем, что он организует "дорогие" митинги. Деньги, которые он тратил, были взяты в долг у предпринимателей и представителей иностранных фондов, коллег-политиков. Практически никто своих денег обратно не получил. В ряде случаев Милов спустя какое-то время просто отказывался признавать долги, как это и произошло в истории с Немцовым, которому Милов задолжал порядка 20 тысяч долларов. Почти год он обещал вернуть деньги "со дня на день", но когда между политиками случился конфликт, Милов заявил, что ничего не должен коллеге и считает переданные ему деньги подарком.

«Бонусом» служит информация о том, что подручный Навального – активный гей. Так, супруга одного внесистемного оппозиционного юриста в переписке рассказала, что Милов занимается сексом со своим соратником Сергеем Жаворонковым.

Очевидно, что «команда мечты» Навального больше представляет собой кладбище, на котором живут одни «политические трупы», неоднократно демонстрировавшие свою некомпетентность. Уголовники, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и психическими отклонениями не помогут избирателям с решением их проблем. В перспективе «разношерстная ОПГ» блогера может нанести ущерб не только Москве, но и всей России.