Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

323
0 Оставить комментарий

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Алексей Навальный нацелился на сентябрьские выборы в Московскую городскую думу. Блогер планирует использовать «умное голосование», чтобы оказать поддержку оппозиции и выдвинуть своих кандидатов в городской парламент. Однако успех кампании Навального вызывает сомнения, так как на «штурм» Мосгордумы идут геи, уголовники и коррупционеры.  

Навальный на ниве своей блогерской деятельности вновь взялся за неблагодарное дело – пытается объединить оппозиционные силы, чтобы оказать противодействие партии власти и отобрать у ее политиков большинство мест в Московской городской думе. Выборы в столичный парламент пройдут уже в сентябре этого года. Для реализации идеи одиозный блогер придумал так называемое «умное голосование», суть которого сводится к агитации населения за поддержку сильнейшего оппозиционного кандидата. Таким образом, планируется оттянуть голоса у политиков из «Единой России».

Естественно, в число «сильнейших» Навальный записал своих протеже. В «команду» Алексея входят: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас и Владимир Милов. Всех их блогер собирается продвигать с использованием финансовых ресурсов так называемого ФБК. А мы помним, на какие средства живет Фонд – беглых российских олигархов, международных преступников и на доходы от мошеннических схем.

Есть ли у блогера шансы протолкнуть своих кандидатов во власть города с использованием «народной поддержки» и оппозиционных сил? Вряд ли. Навальный уже показал навыки создания коалиции в 2013 году, когда стал участником скандала во время 9-го съезда «Координационного Совета оппозиции». На собрании Алексей, поглощенный лишь своими амбициями по получению поста мэра Москвы, переругался с «коллегами». Он оскорблял присутствующих, игнорировал обвинения и не давал никаких комментариев о краже денег с «кошелька Романовой», который пополняли честные россияне на организацию «болотных митингов». Казалось бы, причем тут история с донатами ФБК? 

Еще раз блогер опрометчиво поступил в 2018-м после публикации компромата на журналиста Сергея Брилева. Материал вызвал множество дискуссий и расколол оппозицию, а не желающий слушать мнения Навальный снова принялся сыпать ругательства «направо и налево». Например, блогер вступил в перепалку с Антоном Долиным, чем вызвал лишь недовольство разочаровавшихся сторонников. Эти прецеденты из числа многих хорошо показывают – оппозиция десять раз подумает, прежде чем оказывать блогеру какую-либо поддержку.

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

В сложившейся ситуации Навальному остается надеяться лишь на свою «команду мечты», которая полностью состоит из «политических трупов». Геи, коррупционеры и уголовники едва ли смогут заручиться серьезной народной поддержкой. В публичном поле они вроде и есть, но толка от них нет.

Сын коррупционера Иван Жданов

Директор ФБК, идущий в Мосгордуму от 8 округа, – не единственный человек в своей семье, занимающийся политикой. Его отец Юрий Жданов возглавлял ненецкое отделение «Справедливой России», а в 2005 году работал заместителем главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Используя свое должностное положение, заботливый папа потратил 600 000 бюджетных рублей для оплаты обучения собственного сына. Интересно, что «сделка» с Московской государственной юридической академией им. О. Е. Кутафина была нагло заключена от лица местного управления образования.

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Жданов-младший без угрызений совести принял подарок отца и теперь строит из себя «борца с коррупцией», хотя сам является подельником в мошенничестве. И хотя Жданов за прегрешения предков ответ держать не должен, этот коррупционный бэкграунд подрывает всякое доверие и превращает кандидата в «политический труп».

Есть у Жданова и свои «грешки». Оказывается, Иван «Родину не любит». Правоохранительные органы возбуждали уголовное дело в отношении протеже Навального в связи с уклонением последнего от службы в армии. Директор ФБК также не уважает законы собственной страны и отказывался исполнять решение суда по удалению фильма «Он вам не Димон» из-за содержания в ролике недостоверных сведений. Это привычная для данного Фонда история. Очевидно, что неисполнение законов - не очень хорошая черта для человека, идущего во власть.

Какая получается картина? «Родину не любит», папа – коррупционер, работает в криминальном ФБК, спонсируемом беглыми миллиардерами, ворами и преступниками. Вывод напрашивается сам собой.

Любовь Соболь

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Самый скандальный кандидат в кандидаты в Мосгордуму, хочет вдвигаться от 43 округа и в представлении не нуждается. У нее настолько богатая биография, что остается только удивляться, почему она до сих пор идет на выборы. Брат-евромайданщик, а отец работал в криминальном аудиторском агентстве «Банкс-Эксперт», которое выдавало проблемным банкам положительные заключения. В итоге государство потратило 57 миллиардов рублей на выдачу страховых компенсаций вкладчикам.

Исходя из результатов журналистских расследований, есть основания полагать, что Любовь Соболь выдвигается в Мосгордуму для отстаивания интересов похоронного бизнеса, а избирательная кампания и вовсе ведется на средства «кладбищенских воротил», с которыми связан ее супруг Сергей Мохов. Юрист ФБК – «засланный казачок», которого бандиты хотят использовать для получения контроля над Ваганьковским кладбищем. Кроме того, ее муж замешан в финансовых махинациях между Навальным и миллиардером Михаилом Ходорковским.

Вряд ли избирателям понравится, что избивающая свою дочь Соболь, идет в Мосгордуму для защиты интересов бандитов, а не простых россиян.

«Огненный акционист-наркоман» Илья Яшин

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Начав свою борьбу еще со студенческой скамьи, Яшин зарекомендовал себя неадекватным человеком, которому неважно за что бороться. Главный его принцип – идти против любой власти. Причем неважно, в какой стране. Сторонника Навального арестовывали на оппозиционном шествии даже в Минске.

Помимо этого, некоторые его публичные выходки явно говорят о проблемах с психикой. Так, на очередном оппозиционном мероприятии, молодой человек устроил политический перформанс с лозунгами и поджиганием собственной одежды. Правда после этой акции Яшину понадобилась госпитализация.

С самого начала политической карьеры деятельность Яшина спонсируют Агентство США по международному развитию (USAID), фонд Сороса «Открытое общество» и сбежавший олигарх Михаил Ходорковский, главной целью которых была организация «ненасильственной революции» в России.

Чуть позднее Яшин был замешан в коррупционном и наркоскандалах, которые существенно испортили репутацию политика.

Коррупционер  Янкаускас 

В 2013 году Янкаускас был в числе главных функционеров штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Вместе с другими соратниками блогера — Владимиром Ашурковым и Николаем Ляскиным — он собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. В мае 2014 года Янкаускасу было предъявлено обвинение в присвоении народных средств. По версии следствия, соратники Навального присвоили себе 10 миллионов рублей. Политик, который сейчас хочет выдвинуться от 31-го округа, долгое время находился под домашним арестом.

Янкаускас прославился после того, как хакеры Infotrader взломали и опубликовали его переписки. Показательно его общение с другими оппозиционерами – Александром Артемьевым из движения «Солидарность» и журналистом «Дождя» Петром Гнилорыбовым, из которых возникает подозрение, что Янкаускас – гей.

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

К слову, его жена в курсе «увлечений» мужа. Об этом она так же обмолвилась в переписке с супругом.

«Кидала» Владимир Милов

Владимир Станиславович известен своими истериками. Он умудрился настроить против себя покровителей и коллег по оппозиционной деятельности. В 2011 году Милов обвинил организаторов митинга на Чистых прудах в «проведении провокаций», тем самым подставив Навального и Яшина под удар. Тогда несогласованная акция обернулась массовыми задержаниями.

Отдельный интерес представляет история его ссоры с Немцовым. По сути дела, поддержка Немцова и сделала Милова политиком, за что Немцов поплатился. Владимир Станиславович бравировал тем, что он организует "дорогие" митинги. Деньги, которые он тратил, были взяты в долг у предпринимателей и представителей иностранных фондов, коллег-политиков. Практически никто своих денег обратно не получил. В ряде случаев Милов спустя какое-то время просто отказывался признавать долги, как это и произошло в истории с Немцовым, которому Милов задолжал порядка 20 тысяч долларов. Почти год он обещал вернуть деньги "со дня на день", но когда между политиками случился конфликт, Милов заявил, что ничего не должен коллеге и считает переданные ему деньги подарком.

«Бонусом» служит информация о том, что подручный Навального – активный гей. Так, супруга одного внесистемного оппозиционного юриста в переписке рассказала, что Милов занимается сексом со своим соратником Сергеем Жаворонковым.

Геи, коррупционеры, неадекваты: Навальный двигает «команду мечты» в Мосгордуму

Очевидно, что «команда мечты» Навального больше представляет собой кладбище, на котором живут одни «политические трупы», неоднократно демонстрировавшие свою некомпетентность. Уголовники, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и психическими отклонениями не помогут избирателям с решением их проблем. В перспективе «разношерстная ОПГ» блогера может нанести ущерб не только Москве, но и всей России.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров