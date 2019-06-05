Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

459
0 Оставить комментарий

РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

Москва, 5 июня. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) потратит более миллиарда евро на покупку новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение 30 лет, сообщили СМИ.

По данным газеты «Коммерсант», РЖД потратит 1,1 миллиарда евро. Эти средства пойдут на покупку 13 составов по 10 вагонов в каждом, а также на их обслуживание.  

Как сообщило издание, новые поезда обойдутся компании в 513,5 миллиона евро, а их обслуживание — 585 миллионов евро.

Новые поезда будут составлены в 2022-2023 годах.

Отмечается, что приобретение новых «Сапсанов» позволит интенсифицировать движение по направлению Москва — Петербург. В настоящее время между двумя столицами курсирует 16 поездов. При этом их наполняемость в прошлом году составила 92%, а в пиковые периоды — 110%.

infox - new
Автор: Данила Копп
Источник: Коммерсант
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров