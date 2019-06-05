РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

Москва, 5 июня. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) потратит более миллиарда евро на покупку новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение 30 лет, сообщили СМИ.

По данным газеты «Коммерсант», РЖД потратит 1,1 миллиарда евро. Эти средства пойдут на покупку 13 составов по 10 вагонов в каждом, а также на их обслуживание.

Как сообщило издание, новые поезда обойдутся компании в 513,5 миллиона евро, а их обслуживание — 585 миллионов евро.

Новые поезда будут составлены в 2022-2023 годах.

Отмечается, что приобретение новых «Сапсанов» позволит интенсифицировать движение по направлению Москва — Петербург. В настоящее время между двумя столицами курсирует 16 поездов. При этом их наполняемость в прошлом году составила 92%, а в пиковые периоды — 110%.