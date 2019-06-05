Москва, 5 июня. Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC после подписания нового контракта. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

4 июня Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на несколько поединков. Менеджер бойца рассказал, что переговоры прошли очень легко, а лучших условий соглашения и пожелать было нельзя. Кроме того, Абдель-Азиз сообщил, что сделка стала одной из крупнейших в истории UFC.

«Меня не заботит Конор Макгрегор и тот факт, что у него самый жирный контракт. UFC дает нам то, что мы хотим, они приняли деловое решение и сделали нас партнерам», — подчеркнул менеджер Нурмагомедова.

По мнению Абдель-Азиза, российский спортсмен является величайшим бойцом, которого видел мир, поскольку Нурмагомедов никогда не проигрывал и доминировал в каждом раунде против практически всех своих соперников.

«Его даже никогда не бросали на настил», — сказал менеджер бойца.

Также Абдель-Азиз подчеркнул, что Нурмагомедов никогда не употреблял допинг.

«Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC», — заключил менеджер.

Также 4 июня было объявлено о поединке Нурмагомедова на UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Российский боец встретится с американцем Дастином Портье.

Напомним, 7 апреля прошлого года Хабиб Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. Всего спортсмен провел 27 боев, во всех из которых он вышел победителем.

Также Нурмагомедов попал в центр скандала в октябре прошлого года в день боя с Конором Макгрегором. После поединка началась драка, и российские боец выскочил за пределы ринга. Из-за этого Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев.