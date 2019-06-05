Вашингтон, 5 июня. База данных Федерального бюро расследований США для распознавания лиц включает в себя свыше 640 миллионов фотографий. Об этом говорится в докладе Главного контрольно-бюджетного управления при американском правительстве.

ФБР собрало базу данных для распознавания лиц. По данным на апрель 2019 года общее число снимков лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллиона. Как пишет РИА Новости, в распоряжении ведомства есть снимки из собственной базы, которые были получены в ходе юридических процессов. По данным News.ru, кроме того, часть фотографий предоставляет федеральное правительство и руководство штатов. В частности, речь идет об изображениях с водительских удостоверений.

Ранее сообщалось, что МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц. В случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, созданием гаджета занималась российская компания NtechLab. С начала прошлого года среди ее акционеров числятся «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса» и фонд Рубена Варданяна. Предприятие планирует производить «умные устройства» мелкими партиями согласно требованиям конкретных заказчиков.

В NtechLab рассчитывают, что компактные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц заинтересуют полицию, Росгвардию и сотрудников пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что московские подземные переходы планируют оснастить умными камерами видеонаблюдения. Предполагается, что устройства возьмут на себя часть обязанностей правоохранителей и будут сообщать о безнадзорных предметах и беспорядках.

При этом американская технологическая разведка — агентство передовых исследований в области разведки (IARPA) — и авторитетный американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) по итогам проведенного конкурса признали лучшим разработанный в России алгоритм распознавания лиц. Победителем стала российская компания NtechLab.

Представители компании заявили, что очень высоко оценивают признание со стороны американского института стандартизации, и рассматривают победу в конкурсе, проведенном разведкой США, как бенчмарк в области безопасности.

Разработанное в России приложение использовалось во время несанкционированных политических акций в Москве и Петербурге — технология позволила правоохранителям установить имена и данные участников противозаконных акций.